На Михайловской набережной сняли социальную рекламу о быстрых мотоциклистах

Ролик о гонщиках сняли без мотоциклов, но с каскадёрами

Новосибирский кинорежиссёр Олег Захаров сам снялся в своём ролике про мотоциклистов (на фото справа) 
Новосибирский кинорежиссёр Олег Захаров сам снялся в своём ролике про мотоциклистов (на фото справа) 

Новосибирский кинорежиссёр и руководитель кинокомпании AURUMfilm Олег Захаров снял социальную рекламу о превышении скорости мотоциклистами. Видео об этом снималось без мотоциклов и было опубликовано вечером 14 апреля.


«Сейчас мотосезон начинается. Нелишне людям напомнить про соблюдение скоростного режима. <…> Началось всё с простой идеи. Снять ролик про правила дорожного движения без использования автомобиля, мотоцикла или других транспортных средств. <…> У нас в массовой сцене участвовало человек 15 актёров, девушка-каскадёр и я в мотоэкипировке. Единственная сложность была вот это столкновение. Если я был в защите, то она была в обычной одежде. <…> А я бежал прям со всей силы и натыкаюсь на неё по-настоящему. Три дубля было: в двух я упал, она не упала ни в одном», — рассказал корреспонденту НГС о съёмочном процессе Олег Захаров.


Съёмки социальной рекламы прошли в первое воскресенье апреля на Михайловской набережной. Всё видео было снято за три дубля.



В конце 2018 года НГС рассказал о календаре, для которого позировали знаменитые сибиряки — на его страницах они агитировали за соблюдение правил дорожного движения. 

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