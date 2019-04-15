Сотни новосибирцев начали рабочую неделю с просмотра новой серии «Игры престолов»

Фильм вышел 14 апреля в 21:00 по нью-йоркскому времени, но из-за разницы часовых поясов стал доступен новосибирцам только утром 15 апреля

Сегодня утром, 15 апреля, новосибирцам стал доступен к просмотру новый, восьмой сезон сериала «Игра престолов», официальная премьера которого состоялась вчера на американском канале НВО в 21:00 по нью-йоркскому времени, то есть в 8:00 по новосибирскому времени.







«"Игра престолов" стала доступна нашим абонентам буквально сразу — 15–20 минут после выхода её в России. 300 человек первыми в течение часа посмотрели первую серию последнего сезона. Следует отметить, что это было утром, в самом начале рабочего дня», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.





Он добавил, что на телеприставке «Электронного города» в разделе «Амедиатека» можно пересмотреть все предыдущие сезоны «Игры престолов»: «Около 1000 наших абонентов так и сделали — в марте и апреле пересмотрели все сезоны или хотя бы седьмой сезон для того, чтобы освежить историю в памяти».





Восьмой сезон сериала называют финальным: он состоит из 6 эпизодов, а не из 10, в отличие от предыдущих сезонов





По данным «Яндекса», «Игра престолов» оказалась в топе запросов из Новосибирской области ещё на прошлой неделе. Например, днём во вторник, 9 апреля, тема оценивалась в 47 баллов по 100-балльной шкале всплеска поискового интереса и занимала 5-е место. Максимального интереса у пользователей поисковика сериал достиг в воскресенье, 14 апреля, — 100 баллов из 100 возможных.





Пользователи интересовались датой и временем выхода сериала, а также искали, где можно посмотреть первую серию нового сезона, — примеры запросов: «игра престолов 8», «игра престолов 8 сезон дата выхода», «где смотреть игру престолов 8 сезон», «во сколько выйдет игра престолов».





В апреле новосибирцы ожидают продолжение ещё одной истории — фильм «Мстители: Финал» — и раскупили билеты за месяц до премьеры.