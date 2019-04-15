Сотни новосибирцев начали рабочую неделю с просмотра новой серии «Игры престолов»

Первая серия последнего сезона сериала стала доступна в девятом часу утра

Фильм вышел 14 апреля в 21:00 по нью-йоркскому времени, но из-за разницы часовых поясов стал доступен новосибирцам только утром 15 апреля
Фильм вышел 14 апреля в 21:00 по нью-йоркскому времени, но из-за разницы часовых поясов стал доступен новосибирцам только утром 15 апреля

Сегодня утром, 15 апреля, новосибирцам стал доступен к просмотру новый, восьмой сезон сериала «Игра престолов», официальная премьера которого состоялась вчера на американском канале НВО в 21:00 по нью-йоркскому времени, то есть в 8:00 по новосибирскому времени. 


«"Игра престолов" стала доступна нашим абонентам буквально сразу — 15–20 минут после выхода её в России. 300 человек первыми в течение часа посмотрели первую серию последнего сезона. Следует отметить, что это было утром, в самом начале рабочего дня», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.


Он добавил, что на телеприставке «Электронного города» в разделе «Амедиатека» можно пересмотреть все предыдущие сезоны «Игры престолов»: «Около 1000 наших абонентов так и сделали — в марте и апреле пересмотрели все сезоны или хотя бы седьмой сезон для того, чтобы освежить историю в памяти».


Восьмой сезон сериала называют финальным: он состоит из 6 эпизодов, а не из 10, в отличие от предыдущих сезонов
Восьмой сезон сериала называют финальным: он состоит из 6 эпизодов, а не из 10, в отличие от предыдущих сезонов


По данным «Яндекса», «Игра престолов» оказалась в топе запросов из Новосибирской области ещё на прошлой неделе. Например, днём во вторник, 9 апреля, тема оценивалась в 47 баллов по 100-балльной шкале всплеска поискового интереса и занимала 5-е место. Максимального интереса у пользователей поисковика сериал достиг в воскресенье, 14 апреля, — 100 баллов из 100 возможных.


Пользователи интересовались датой и временем выхода сериала, а также искали, где можно посмотреть первую серию нового сезона, — примеры запросов: «игра престолов 8», «игра престолов 8 сезон дата выхода», «где смотреть игру престолов 8 сезон», «во сколько выйдет игра престолов».


В апреле новосибирцы ожидают продолжение ещё одной истории — фильм «Мстители: Финал» — и раскупили билеты за месяц до премьеры.

Прочтений: 1479

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено