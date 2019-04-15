Около первомайского Дома молодёжи жестоко убили женщину — полиция ищет очевидцев и преступников

Полицейские уже установили личность погибшей — ей было 55 лет

Полицию вызвали к Дому молодёжи Первомайского района рано утром в воскресенье

На улице Эйхе в Первомайском районе Новосибирска найден труп 55-летней женщины — тело лежало недалеко от районного Дома молодёжи, где работают десятки детских кружков.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, сейчас полиция ищет свидетелей и причастных к преступлению.





«В полицию информация о совершённом преступлении поступила в 6:30 утра 14 апреля. На улице Эйхе было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа, <...> работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Личность женщины установлена — 1964 года рождения женщина. В настоящее время сотрудники полиции и Следственного комитета проводят мероприятия по раскрытию данного преступления, установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — рассказали корреспонденту НГС в областном управлении МВД.





В соцсетях распространяются фото с места убийства: на ступенях неподалёку от Дома молодёжи остались следы крови. НГС не публикует эти снимки из этических соображений.





В Следственном комитете по Новосибирской области подтвердили, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело.





Сейчас новосибирская полиция также ищет мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, — его разыскивают с середины марта.