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Найди деда в интернете: пошаговая инструкция для тех, кто потерял на войне родственников

Как работают сервисы, помогающие искать участников Великой Отечественной

Какое звание было у вашего прадеда?
Какое звание было у вашего прадеда?

Если вы интересуетесь историей своей семьи и хотите знать, что было с вашими предками и через что им пришлось пройти — сайты по поиску родственников должны вам помочь. Особенно это касается военного прошлого страны: в Сети есть несколько сильных баз данных, куда ежегодно заливаются миллионы копий военных документов, свидетельств, карт и новых данных о местах захоронений жертв Великой Отечественной войны.


Мы разобрали шесть сайтов и готовы рассказать вам, как найти в интернете деда или прадеда, если вы знаете о нем совсем немного.


«Память народа»


На сайте pamyat-naroda.ru можно найти оригинальные документы о ходе боевых действий, приказы и доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Также можно узнать место рождения и дату призыва родственника, его военный путь и место гибели. Цель проекта — дать возможность современникам узнать больше об участниках Великой Отечественной войны за счет обобщенных банков данных сразу двух систем — «Подвига народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «Мемориала».


Разработчики проекта «Память народа» выложили в интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной Армии
Разработчики проекта «Память народа» выложили в интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной Армии


Для поиска достаточно знать ФИО родственника и дату рождения, но чем больше информации — тем больше данных. Наша коллега с ярославского портала 76.RU Анастасия Тихомирова попробовала отыскать деда — Бориса Павловича Пугачева.


На главной странице сайта пишем данные родственника
На главной странице сайта пишем данные родственника


Разузнайте больше информации о своём предке, чтобы воспользоваться расширенным поиском
Разузнайте больше информации о своём предке, чтобы воспользоваться расширенным поиском


— Первое, что я узнала — прадед получил медаль «За отвагу», — рассказывает Анастасия. — К ней прикреплён отсканированный оригинал приказа, в котором с трудом можно разобрать, за что Борис Пугачёв получил награду. За бои с 24 апреля по 2 мая 1945 года. Тогда он уничтожил два противотанковых орудия, один миномётный расчёт, две пулемётных тачки, до 350 немецких солдат и офицеров и 20 «фаустников».


Отсканированный документ
Отсканированный документ


На сайте много странных сокращений. Это обозначения частей и подразделений вооружённых сил. Под рукой лучше держать список, чтобы вам легче было разобраться, в каких войсках служил родственник. Про прадеда написано: 94 гв. ттп, 30 гв. оттбр, 2 БелФ. Переводя на человеческий язык: Борис Пугачев служил в 30 гвардейской отдельной тяжёлой танковой бригаде, входящей в состав 94 гвардейского тяжёлого танкового полка и воевал на 2-м Белорусском фронте.


В таких обозначениях легко запутаться
В таких обозначениях легко запутаться


Листаем ниже и видим боевой путь прадеда в составе части. Его призвали на службу 1 января 1941 года. На карте указаны боевые операции и координаты боевого пути. На этой карте могли быть и другие обозначения, например, места первичного захоронения, госпиталь или лагерь. К счастью, Борис Пугачёв вернулся домой в целости и сохранности.


Большой путь проделал прадед: из российской глубинки в Европу
Большой путь проделал прадед: из российской глубинки в Европу


«Подвиг Народа»

С этой страницы начинается поиск родственников-военных
С этой страницы начинается поиск родственников-военных


Ещё один сервис, с помощью которого можно найти информацию о своём родственнике, — «Подвиг Народа». Анастасии он показался проще и понятней. Вверху главной страницы сайта — три вкладки: «Люди и награждения» (поиск родственника по ФИО или году рождения), «Документы» (если знаете дату, номер указов и приказов о награждении) и «География войны» (если знаете место и время события). 


Расширенный поиск можно найти, нажав на кнопку «Люди и награждения»
Расширенный поиск можно найти, нажав на кнопку «Люди и награждения»


— Так как я знаю, как зовут моего прадеда, найти его не составило труда, — объясняет Анастасия. — Информация повторяется. Всё то же самое написано и на сайте «Память Народа».


На первом сайте больше информации про прадедушку
На первом сайте больше информации про прадедушку


«Мемориал»


Обобщенный банк данных obd-memorial.ru в 2007 году создали по инициативе Министерства обороны. Сегодня в нем почти 17 млн цифровых копий военных документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях в Великой Отечественной. Можно найти данные о захоронениях 5 миллионов солдат и офицеров, а также помочь проекту восстановить имена узников фашистских лагерей.


Найди деда в интернете: пошаговая инструкция для тех, кто потерял на войне родственников


Чтобы найти родственника, в строке поиска достаточно ввести базовые данные: ФИО, год рождения и звание.


«Бессмертный полк»


На сайте moypolk.ru хранятся данные об участниках боевых действий и тружеников тыла — живых, умерших, пропавших без вести. Их собирают и пополняют участники ежегодной акции «Бессмертный полк»: в каждом городе колонны из сотен и тысяч родственников собираются, держа в руках транспаранты с фотографиями и именами родственников, заставших войну, и проходят бессмертным полком по главным улицам своих городов.


Чтобы найти или пополнить картотеку сведениями о родственниках, зарегистрируйтесь на сайте, а затем создайте историю о родственнике: добавьте фото (если есть), укажите личные данные солдата и в свободной форме напишите всё, что вы хотите рассказать о нем.


На сайте уже тысячи историй о воевавших соотечественниках. Вы можете создать еще одну
На сайте уже тысячи историй о воевавших соотечественниках. Вы можете создать еще одну


В разделе «поиск» можно найти информацию о родственнике. Система предлагает искать не только по данным «Бессмертного полка», но и со схожих сайтов: «Бессмертный барак» (хранилище данных о репрессированных), «Солдатские медальоны», «Не забудем.нет» и других.


«Солдат»


Этот сайт — электронная библиотека книг памяти (по отдельным регионам и родам войск, воинским частям и соединениям). Найти здесь можно сведения не только о родственниках-свидетелях ВОВ, но и о воевавших и погибших в Афганистане и Чечне.


Каждый год 9 мая родственники погибших на войне собираются в бессмертный полк — стать частью движения можете и вы
Каждый год 9 мая родственники погибших на войне собираются в бессмертный полк — стать частью движения можете и вы


Пользоваться сайтом довольно легко: выбираете книгу памяти по интересующему вас региону, в отдельно открытой строке вводите ФИО родственника, год рождения и место призыва — если оно вам известно.


РККА


Информации всегда бывает мало. Чтобы ваши поиски увенчались успехом — изучите сайт РККА, это огромный справочник военных сокращений, а также уставы, директивы, приказы и прочие документы о военном времени. В разделе «Библиотека» хранятся документы об операциях, а также воспоминания из дневников солдат и офицеров. На соседних вкладках — карты, информация об униформе служивших и форумы, где можно связаться с единомышленниками.

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