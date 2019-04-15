Сделала фото на «Речном» и пропала: в Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу

Подростка ищут полиция и волонтёры

Вчера, 14 апреля, в Новосибирске пропала 15-летняя школьница Екатерина Пономарёва — накануне в 14:00 она вышла из дома в Калининском районе, с тех пор о ней ничего неизвестно.







О пропаже девочки в редакцию НГС сообщил отец пропавшей Сергей Пономарёв. По его словам, девушка ехала гулять, а после её телефон оказался недоступен.





«До настоящего момента она недоступна. Уже подключили волонтёров, полицию. Предположительно, она могла поехать в ТРЦ "Галерея". Но это только предположительно. <...> Это первый случай, раньше такого не было, и предпосылок никаких не было. Друзей обзвонили, в школе были — никто не знает о её местонахождении. <...> Но сейчас её друзья скинули фотографию: фото сделано вчера в 19:30, она была на набережной, поехала в сторону "Галереи". Сфотографировано в районе "Речного вокзала"», — рассказал Сергей Пономарёв.





Он также рассказал, что у девочки рост около 170 см, волос ближе к каштановому цвету — крашеный, стрижка — каре. Она была одета в короткую кожаную коричневую куртку, на ней была зелёная кофта тонкой вязки с золотистым вертикальным замком в области шеи, черные брюки по щиколотку и черные кожаные ботинки с лакированными носками на низком каблуке. С собой была небольшая белая сумка с ремешком через плечо.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что Екатерину Пономарёву объявили в розыск.





«Родители подали заявление о том, что ребёнок пропал без вести. Сейчас по заявлению работает отдел полиции № 4 "Калининский". На настоящий момент ребёнок не найден — мероприятия продолжаются», — пояснили в ведомстве.





Если вы что-то знаете о месте нахождения подростка, обращайтесь в отдел полиции № 4 «Калининский» по номерам: 8(383) 232-19-74, 232-19-61, 232-20-02 или по телефону 02.





На днях в Новосибирске пропал 10-летний ребёнок — НГС следил за поисками в режиме онлайн. Мальчика нашли поздно ночью в Октябрьском районе — в Следственном комитете опровергли информацию о том, что в отношении мальчика применялось насилие.