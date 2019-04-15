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Дороги и транспорт

На Большевистской и Бердском шоссе ввели ограничение скорости до 40 км/ч

Знаки поставили на двух участках между «Речным вокзалом» и Академгородком

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Знаки с ограничением скорости — временные

Фото: Александр Ощепков / НГС

На двух участках улицы Большевистской и Бердского шоссе в Октябрьском, Первомайском и Советском районах Новосибирска поставили временные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч, — их можно встретить от «Речного вокзала» и Академгородка. 

Временные знаки жёлтого цвета поставили на Большевистской на участке между остановками «Завод "Труд"» и «Храм Михаила Архангела», а также на Бердском шоссе от Матвеевки до кольца возле Академгородка.

Знаки ограничивают скорость движения в обе стороны. Кроме знаков, ограничивающих движение, там установлены знаки дорожных работ. Работы на дорогах пока не начались, убедился сегодня корреспондент НГС.

Корреспондент НГС отправила в мэрию запрос, чтобы уточнить причины появления знаков и сроки. На момент публикации ответ на него ещё не пришёл. 

Ограничения действуют на двух участках в обе стороны

Фото: Александр Ощепков / НГС

Появившиеся знаки — временные. Вместе с ограничением скорости водителям сообщают о дорожных работах 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В феврале мэрия Новосибирска сообщала ,что в этом году Большевистскую ждёт ремонт на участке от мелькомбината и до улицы Выборной.

Внимание, проект «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

ограничение скоростиБердское шоссеулица Большевистская

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КОММЕНТАРИИ (11)

Пётр
15 апр 2019 в 14:58

Нет ничего такого постоянно, как "временные" дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим :))) например, уже во многих местах нашего города установлены знаки "40 км/ч" только потому, что нет желания заниматься ремонтом плохого участка дороги! очень дешёвое "решение" проблемы....

Фёдор
15 апр 2019 в 14:57

Это поддержка собирателям штрафов, как раз народ на дачи рванёт...

весельчак
15 апр 2019 в 15:10

мы тролли всего сообщества против этого в чём яростно выражаем свой протест