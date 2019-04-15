На Большевистской и Бердском шоссе ввели ограничение скорости до 40 км/ч

На двух участках улицы Большевистской и Бердского шоссе в Октябрьском, Первомайском и Советском районах Новосибирска поставили временные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч, — их можно встретить от «Речного вокзала» и Академгородка.
Временные знаки жёлтого цвета поставили на Большевистской на участке между остановками «Завод "Труд"» и «Храм Михаила Архангела», а также на Бердском шоссе от Матвеевки до кольца возле Академгородка.
Знаки ограничивают скорость движения в обе стороны. Кроме знаков, ограничивающих движение, там установлены знаки дорожных работ. Работы на дорогах пока не начались, убедился сегодня корреспондент НГС.
Корреспондент НГС отправила в мэрию запрос, чтобы уточнить причины появления знаков и сроки. На момент публикации ответ на него ещё не пришёл.
В феврале мэрия Новосибирска сообщала ,что в этом году Большевистскую ждёт ремонт на участке от мелькомбината и до улицы Выборной.