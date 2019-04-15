Картинка пропадёт: власти предупредили о сбоях при работе ТВ

С проблемами горожане могут столкнуться уже в начале июня

Из-за отсутствия антенн на телевизорах может полностью пропасть картинка

Почти четверть новосибирцев может столкнуться с проблемами при переходе на цифровое телевидение — из-за отсутствия коллективных антенн на домах у ТВ может полностью пропасть картинка.







Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской Анатолий Дюбанов на совещании в областном правительстве.





«В городе <...> насчитывается 8,5 тысячи многоквартирных домов. Проверили 7,3 тысячи. В 24% домов коллективные антенны отсутствуют. В отличие от аналогового сигнала, где, скажем так, приём изображения, немножко звук — плохой, двоится там, цифра она либо есть, либо её нет.





И, действительно, в связи с особенностями распространения радиоволн, особенно на первых этажах может быть неуверенный сигнал, который может привести к срыву картинки»,





— пояснил Дюбанов.





Переключение с аналогового вещания на цифровое в Новосибирской области произойдёт 3 июня 2019 года. Поэтому, как отметил Анатолий Дюбанов, городским властям стоит начать восстанавливать и заново подключать антенны.





«В этом случае нужно восстанавливать антенное хозяйство, дециметровое, потому что волны цифрового диапазона ловятся именно на дециметровые антенны. Порой такие антенны находятся на крышах здания, но они не подключены», — сказал Дюбанов.



Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заметил, что многие дома из оставшихся без антенн перешли на кабельное телевидение. «Нужно учитывать широкое распространёние в Новосибирске кабельного телевидения. По нашим прикидкам, по памяти, около 40% пользуются именно по этим каналам. А там эти вопросы, о которых идёт речь, там они решены», — рассказал он.





Тем не менее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил мэру перед переходом на цифровое телевидение провести опрос, чтобы получить точные данные, в каких домах требуется восстановление антенн.





«Во многих многоквартирных домах антенная сеть была порушена, потому что жители массово перешли на кабельное телевидение. Но чтобы не было так, что пойдут претензии в сторону власти, что вот как мы не обеспечили эфирное телевидение»,





— объяснил свою позицию Травников.





С 3 июня новосибирцам отключат аналоговое ТВ — за новое цифровое многим придется доплатить. НГС публиковал список бесплатных каналов, которые станут доступны в хорошем качестве после того, как область откажется от аналогового телевидения.