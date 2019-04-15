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Известный путешественник добрался до Мозамбика после разрушительной бури и вспышки холеры

Новосибирцу Алексею Камерзанову пришлось вытаскивать Toyota Hilux из грязевого плена

Путешественники ждали парома на пристани в Танзании — он довёз их до Мозамбика
Путешественники ждали парома на пристани в Танзании — он довёз их до Мозамбика

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов снова отправился в путешествие — на этот раз в Африку. Первой его целью стал Мозамбик в юго-восточной части континента. 


«Прямо перед нашим выездом Мозамбик, Зимбабве и Малави накрыл тропический шторм "Идай". Особенно пострадал Мозамбик, некоторые города и деревни ушли под воду, начались эпидемии тифа и холеры, часть дорог оказалась закрытой. В какой-то момент вообще возник вопрос, ехать в Мозамбик или нет. У нас было три варианта попасть в Мозамбик из Танзании. Мы выбрали самый сложный и малопредсказуемый: переплыть на пароме через речку Рувума. Остроты добавляло то, что в тех местах неспокойно», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.


По словам путешественника, пристань весьма колоритная — «несколько соломенных лачуг, куча народу и приличная грязь»
По словам путешественника, пристань весьма колоритная — «несколько соломенных лачуг, куча народу и приличная грязь»


По словам Камерзанова, несколько недель они списывались с капитаном парома, чтобы убедиться, что у них точно получится переплыть и они не застрянут на танзанийском берегу. 


Местное население у танзанийской пристани предпочитает мототранспорт
Местное население у танзанийской пристани предпочитает мототранспорт


В ожидании парома Алексей Камерзанов фотографировался с местными жителями
В ожидании парома Алексей Камерзанов фотографировался с местными жителями


Но оказалось, что утром паром пытался переплыть реку, но чуть не сел на мель в середине пути. И путешественникам пришлось ждать большого прилива.


«Стоило парому только начать загрузку, как всё это превратилось в ад. Неудивительно, ведь некоторые уже три дня ждали парома. Машины, приехавшие раньше нас, начали пытаться заехать одновременно. Поднялся ор, крики, визги, за пять минут произошло два ДТП. Пока виновные разбирались, что и как, Ахмед (капитан парома. — Прим. ред.) кивнул нам: "Давайте теперь вы, все машины". Мы просто влетели на паром меж двух машин, застрявших с разборками», — пояснил Алексей Камерзанов.


Загруженный паром чуть не сел на мель
Загруженный паром чуть не сел на мель


В путешествие по Мозамбику Камерзанов отправился на внедорожнике Toyota 
В путешествие по Мозамбику Камерзанов отправился на внедорожнике Toyota 


Как только машины съехали с парома в месте назначения, они увязли в грязи. «Даже идти по скользкому чернозёму, обильно политому тропическими ливнями, было непросто. У местных бизнес простой: показать путь, куда бы машина "случайно" угодила в грязь, и за 100 долларов помочь в вытаскивании. Решено было делать всё самим», — отметил путешественник.



На всё у них ушло полчаса: «Картина вышла эпическая: ночь, орут лягушки, камыш выше роста человека, везде снуют и орут местные, идет дождь, наш первый Hilux неудачно соскальзывает в грязь. Начинается настоящий грязевой оффроад, с лебедкой и спуском колес», — описал Камерзанов.


Ночью езда была запрещена — пограничники не пропускают, поэтому путешественникам пришлось ждать утра. После приключений с грязью они разбили лагерь.


Лагерь разбили на КПП
Лагерь разбили на КПП


И только утром, по словам Камерзанова, они наконец добрались до Мозамбика. 


Мозамбик встретил путешественников грунтовыми дорогами 
Мозамбик встретил путешественников грунтовыми дорогами 


В феврале новосибирский путешественник Алексей Камерзанов добрался до Ирана и нашёл там копию Шерегеша.

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