В новосибирском метро увидели мать с ребёнком на поводке

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка сообщили, что не будут проводить проверку

В новосибирском метрополитене горожане засняли на видео женщину, ведущую на привязи ребёнка, — в аппарате уполномоченного по правам ребёнка сообщили, что проверку по этому случаю проводить не будут.







Видео опубликовано сегодня утром в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».





На запись попали кадры, как сибирячка выходит из метро, а девочка с ней начинает ускоряет шаг и пытается побежать направо. Женщина удерживает привязь, закреплённую на поясе ребёнка, говорит «Нам сюда» и поворачивает налево.





Корреспондент НГС направил видео в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области.





«С видео ознакомились. Проверка по данному факту не планируется», — сообщила помощник детского омбудсмена Елена Погодаева, отметив, что сотрудники аппарата не заметили в видео насилия.





В аппарате уточнили, что ранее не сталкивались со случаями, чтобы родители водили по городу детей на привязи, и предположили, что эта амуниция может быть частью альпинистского снаряжения.











В 2017 году произошёл схожий неординарный случай: сибирячка засунула плачущую девочку в контейнер с мусором — этот эпизод тоже попал на видео очевидцев.





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