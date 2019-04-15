В новосибирском метро увидели мать с ребёнком на поводке

Случай сняли на станции метро «Студенческая»

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка сообщили, что не будут проводить проверку
В аппарате уполномоченного по правам ребёнка сообщили, что не будут проводить проверку

В новосибирском метрополитене горожане засняли на видео женщину, ведущую на привязи ребёнка, — в аппарате уполномоченного по правам ребёнка сообщили, что проверку по этому случаю проводить не будут.


Видео опубликовано сегодня утром в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 


На запись попали кадры, как сибирячка выходит из метро, а девочка с ней начинает ускоряет шаг и пытается побежать направо. Женщина удерживает привязь, закреплённую на поясе ребёнка, говорит «Нам сюда» и поворачивает налево.


Корреспондент НГС направил видео в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области. 


«С видео ознакомились. Проверка по данному факту не планируется», — сообщила помощник детского омбудсмена Елена Погодаева, отметив, что сотрудники аппарата не заметили в видео насилия.


В аппарате уточнили, что ранее не сталкивались со случаями, чтобы родители водили по городу детей на привязи, и предположили, что эта амуниция может быть частью альпинистского снаряжения.



В 2017 году произошёл схожий неординарный случай: сибирячка засунула плачущую девочку в контейнер с мусором — этот эпизод тоже попал на видео очевидцев.


Если вы стали очевидцами этого случая или знаете семью, которая попала на видео, сообщите нам об этом в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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