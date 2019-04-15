Было сложно: названы самые частые ошибки новосибирцев в «Тотальном диктанте»

Эксперты НГУ посчитали, что пятёрок в этом году станет меньше

Этот «Тотальный диктант» стал юбилейным — его проводят в 15-й раз 
Этот «Тотальный диктант» стал юбилейным — его проводят в 15-й раз 

В Новосибирске начали проверять «Тотальный диктант» — филологи рассказали о самых распространённых и забавных ошибках, которые допустили участники акции.


«Вторая часть диктанта оказалась довольно сложной, и отличников у нас не так много, как в прошлом году, — сообщила сегодня заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ Наталья Кошкарёва. — К сожалению, ошибки были допущены в таких тривиальных местах, о которых мы даже не подозревали. У нас было такое предложение: "Всё вокруг меняется, а Коробочка всё так же живёт по старинке. Вот это слово "так же", которое в этом тексте нужно было написать раздельно, подавляющее большинство участников написали слитно. Были и другие ошибки, более серьёзные, которые позволяют задуматься либо об общем уровне грамотности наших участников, либо о том, как правила формулируются. Например, есть некоторые реалии, которые уходят из нашей жизни. Например, корабельный дуб, из которого когда-то изготавливались парусники. И в тексте у нас была такая фраза: "колодец у которого обшит корабельным дубом". Видимо, для молодёжи это не особо знакомые реалии, и они допускали такие ошибки: "облит карамельным дубом". <...> Многие учителя нас очень благодарили за то, что тексты этого диктанта (в разных городах писали четыре части одного текста. — Прим. ред.) были посвящены произведениям художественной литературы из школьной программы. <...> В нашей части вместо Плюшкина появился Клюшкин. Наверное, это были люди, которые писали в Новосибирске под диктовку нашего хоккеиста, звезды нашей хоккейной команды "Сибирь"».


Среди других частых ошибок новосибирцев — написание слов «по старинке», «авантюрист» и фамилии литературных персонажей. 


Работы новосибирцев ещё проверяют. Все результаты организаторы диктанта обещали опубликовать после 23 апреля на официальном сайте акции.


«Тотальный диктант» написали в Новосибирске в субботу, 13 апреля. Диктовали текст новосибирцам среди прочих Владимир Познер и Андрей Макаревич. 

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