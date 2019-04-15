Концерты и хоккей подождут: ЛДС «Сибирь» закрыли на капитальный ремонт

На арене будут менять охлаждающую плиту, холодильную систему и борты

Ледовый дворец спорта «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска закрыт на капитальный ремонт.





«ЛДС "Сибирь" с сегодняшнего дня закрыт на капитальный ремонт», — сообщили сегодня в официальной группе «ВКонтакте» хоккейного клуба «Сибирь».





На арене будут менять охлаждающую плиту, холодильную систему и борты.





Напомним, что решение о реконструкции объекта было принято властями ещё летом прошлого года. ЛДС «Сибирь» станет одной из площадок для Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году — его проведение в Новосибирске утвердила Международная федерация хоккея в мае этого года.





На прошлой неделе городские власти выдали разрешение на строительство нового ЛДС на улице Немировича-Данченко — стройка здесь начнётся уже в этом году.





Действующий ЛДС «Сибирь» — постоянное место проведения домашних матчей хоккейного клуба «Сибирь», также тут проводят большие концерты. НГС публиковал большой репортаж с одного из последних выступлений в ЛДС перед ремонтом: послушать хиты «Руки Вверх!» пришли тысячи новосибирцев.