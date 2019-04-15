Концерты и хоккей подождут: ЛДС «Сибирь» закрыли на капитальный ремонт

Строительные работы продолжатся более трёх месяцев

На арене будут менять охлаждающую плиту, холодильную систему и борты
На арене будут менять охлаждающую плиту, холодильную систему и борты

Ледовый дворец спорта «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска закрыт на капитальный ремонт. 


«ЛДС "Сибирь" с сегодняшнего дня закрыт на капитальный ремонт», — сообщили сегодня в официальной группе «ВКонтакте» хоккейного клуба «Сибирь».


На арене будут менять охлаждающую плиту, холодильную систему и борты. 


Напомним, что решение о реконструкции объекта было принято властями ещё летом прошлого года. ЛДС «Сибирь» станет одной из площадок для Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году — его проведение в Новосибирске утвердила Международная федерация хоккея в мае этого года


На прошлой неделе городские власти выдали разрешение на строительство нового ЛДС на улице Немировича-Данченко — стройка здесь начнётся уже в этом году. 


Действующий ЛДС «Сибирь» — постоянное место проведения домашних матчей хоккейного клуба «Сибирь», также тут проводят большие концерты. НГС публиковал большой репортаж с одного из последних выступлений в ЛДС перед ремонтом: послушать хиты «Руки Вверх!» пришли тысячи новосибирцев

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