Четверо экстремальных сибиряков переплыли ледяную Обь

Двое из них прошли дистанцию за полчаса

Участники стартовали недалеко от СНТ «Юный ленинец» на левом берегу Оби
Участники стартовали недалеко от СНТ «Юный ленинец» на левом берегу Оби

В Новосибирске прошла 9-я Гагаринская эстафета — четыре пловца преодолели два километра по ледяной Оби в воскресенье, 14 апреля.


«Переплыв сверхэкстремальный — вода в реке около нуля градусов, ввиду того что река вытекает по нижнему бьефу гидроэлектростанции, водохранилище которой (Обское море) до сих пор стоит во льду», — сообщил в редакцию НГС Виталий Панасюк, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания (аквайс-спорт) «Белые Медведи-НСО».


Кроме Виталия Панасюка в заплыве участвовали новосибирцы Степан Васильев и Максим Федоровский, а также Нина Свешникова из Барнаула.


«Впервые двое участников преодолели всю реку, дистанция около 2 километров, время в воде — 30 минут. Двое других участников шли в эстафетном режиме», — добавил Панасюк.


Пловец уточнил, что полностью дистанцию преодолел он и Максим Федоровский. Степан Васильев и Нина Свешникова проплыли по половине пути.


Кроме ледяной воды участникам добавило трудностей и сильное течение.


«Это не заплыв в проруби, который у нас практикуется, даже на большие дистанции бывает. Прорубь — это бассейн, заплыв в бассейне он всегда проще намного. Понятно, что человек может вылезти в лодку, которая сопровождает его. Но даже вылезти в лодку — это не на лесенку залезть на краю бассейна. Психологически намного сложнее, когда ты видишь этот простор — многие просто боятся этого», — уточнил Виталий.


Финиш был на правом берегу возле СНТ «Отдых-2»
Финиш был на правом берегу возле СНТ «Отдых-2»


В заплыве участвовали четыре человека
В заплыве участвовали четыре человека


В начале декабря НГС рассказывал, как новосибирские моржи-спортсмены сделали постоянную прорубь в Обском море, которая работала даже в 30-градусные морозы.

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