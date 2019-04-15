Четверо экстремальных сибиряков переплыли ледяную Обь

Двое из них прошли дистанцию за полчаса

Участники стартовали недалеко от СНТ «Юный ленинец» на левом берегу Оби

В Новосибирске прошла 9-я Гагаринская эстафета — четыре пловца преодолели два километра по ледяной Оби в воскресенье, 14 апреля.







«Переплыв сверхэкстремальный — вода в реке около нуля градусов, ввиду того что река вытекает по нижнему бьефу гидроэлектростанции, водохранилище которой (Обское море) до сих пор стоит во льду», — сообщил в редакцию НГС Виталий Панасюк, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания (аквайс-спорт) «Белые Медведи-НСО».





Кроме Виталия Панасюка в заплыве участвовали новосибирцы Степан Васильев и Максим Федоровский, а также Нина Свешникова из Барнаула.





«Впервые двое участников преодолели всю реку, дистанция около 2 километров, время в воде — 30 минут. Двое других участников шли в эстафетном режиме», — добавил Панасюк.







Пловец уточнил, что полностью дистанцию преодолел он и Максим Федоровский. Степан Васильев и Нина Свешникова проплыли по половине пути.





Кроме ледяной воды участникам добавило трудностей и сильное течение.





«Это не заплыв в проруби, который у нас практикуется, даже на большие дистанции бывает. Прорубь — это бассейн, заплыв в бассейне он всегда проще намного. Понятно, что человек может вылезти в лодку, которая сопровождает его. Но даже вылезти в лодку — это не на лесенку залезть на краю бассейна. Психологически намного сложнее, когда ты видишь этот простор — многие просто боятся этого», — уточнил Виталий.





Финиш был на правом берегу возле СНТ «Отдых-2»





В заплыве участвовали четыре человека





В начале декабря НГС рассказывал, как новосибирские моржи-спортсмены сделали постоянную прорубь в Обском море, которая работала даже в 30-градусные морозы.