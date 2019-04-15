Сыпали-сыпали, а теперь убирают: с новосибирских дорог вывезли сотни тонн песка

Мэр Анатолий Локоть отчитался о том, что каждый день на дорогах собирают по 750–800 тонн

После зимы обочины дорог Новосибирска завалены песком
После зимы обочины дорог Новосибирска завалены песком


С улиц Новосибирска начали убирать песко-соляную смесь, которой посыпали дороги и тротуары зимой.


«Уборка улиц сегодня производится и тротуаров. Сосредоточились на уборке остатков песко-соляной смеси. Сыпали очень обильно в зимний период. Добились до 750–800 тонн вывоза в сутки, это в два раза превышает прошлогодний показатель», — рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании в областном правительстве.

Мэр добавил, что скорость уборки удалось увеличить за счёт закупки новой техники.

Неделю назад жители улицы Танковой проснулись из-за шума трактора, который ковшом собирал с дороги грязь. В мэрии позже заявили, что в таком виде уборки нарушений нет, но всё равно запретили дорожникам шуметь после 22:00.

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