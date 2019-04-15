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В Новосибирске нашлись теплосети, которые построили ещё при Хрущёве

Трубы, которым 55 лет, надо заменить в первую очередь, заявил гендиректор СГК

В число приоритетных в 2019 году вошли шесть участков теплосетей
В число приоритетных в 2019 году вошли шесть участков теплосетей

Генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС назвал список приоритетных участков для замены тепловых сетей в Новосибирске в этом году. Самой ветхой трубе оказалось 55 лет — она служит с 1964 года.


«В этом году в списке приоритетных участков замены у нас есть трубы 1964 года, 1965-го, но хуже, когда рвутся трубы 1996 года. Мы делаем всё, что можем. Мы изыскали резервы у себя внутри компании и эти деньги на ремонт направили — на 50% повысили бюджет на ремонт: с 479 миллионов рублей в 2018 году до 721 миллиона. Но всё равно это капля в море в масштабах Новосибирска», — сообщил Степан Солженицын.


Участок сети с трубами 1964 года находится между домами на Обской, 14 и Обской, 50, а 1965 года — между домами на Державина, 42 и Фрунзе, 82.


Самой молодой трубой в числе приоритетных участков всего 21 год — она находится между Демьяна Бедного, 47 и Лермонтова, 47.


Кроме того, в число приоритетных вошли следующие участки:


— перекрёсток улицы Аникина — улицы Мира — выезд на Винаповский мост, эксплуатируется с 1971 года;


— теплосети между домами № 13 и 15 на улице Мичурина, 15 (в эксплуатации — с 1996 года);


— теплосети между домами на Фрунзе, 5 и Красном проспекте, 49 (в эксплуатации — с 1996 года).


На ремонт этих шести участков необходимо вложить 131,5 миллиона рублей. Решение ремонту этих теплосетей — когда их ремонтировать и на какие средства — будет принято в ближайшее время.


Ранее, на форуме «Городские технологии», гендиректор СГК предложил актуализировать действующие концессионные соглашения с мэрией. В действующей редакции они подразумевают инвестиции в размере 655 миллионов рублей в течение шести лет — на эти деньги планируется обновление оборудования локальных котельных и устройство линий циркуляции для повышения качества горячего водоснабжения. Энергетики считают, что средства целесообразнее направить на модернизацию городских теплосетей. Это позволит ежегодно в течение 5 лет дополнительно тратить по 132 миллиона на замену тепломагистралей.


«Мы можем вложить средства в объекты, прописанные в концессии, а можем их направить на решение более насущных задач — замену теплотрасс там, где ситуация крайне сложная», — заметил Солженицын. 


Сейчас эти предложения обсуждаются с городскими властями. 


В целом же в 2019 году компания планирует ремонт 27 километров теплосетей в Новосибирске.


«Из них 22 — текущего ремонта, капитального — 5. Эти 5, где происходит замена, — самые ценные. Когда есть порыв и мы его закрыли, то в этом смысле тоже происходит замена, но в менее благоприятных условиях, и нет гарантии, что замена, сделанная во время аварийного ремонта, — это надолго. В этом смысле качество тех 5 километров во многом лучше, чем качество этих 22», — пояснил Степан Солженицын.


В интервью НГС Степан Солженицын также объяснил, почему тарифы должны быть на 3% выше инфляции

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