подробности

«Лучше станет, но со временем»: глава СГК объяснил, почему тарифы должны быть на 3% выше инфляции

Степан Солженицын заявил, что новосибирцы и так платят меньше красноярцев

Если годовая инфляция будет составлять 4%, то тарифы будут расти на 7% в год
Если годовая инфляция будет составлять 4%, то тарифы будут расти на 7% в год

Генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС рассказал, как в компании видят возможное повышение тарифов — на 3% в год выше инфляции. Правда, такой сценарий будет возможен, если власти введут долгосрочное регулирование, а не краткосрочное, как сейчас.


По словам Степана Солженицына, такое повышение тарифов позволит за 6 лет вложить 16 миллиардов рублей в замену тепловых сетей.


«Эти 3% позволяют очень сильно развернуть ситуацию. Конечно, мы рекомендуем заняться этой проблемой не за 70 лет, а какими-то более быстрыми темпами проводить эту работу. Но это не наше решение. Рекомендовать и убеждать, что это надо делать, мы будем, но не собираемся ни требовать, ни настаивать, ни пугать никого», — заверил он.


Солженицын назвал такой механизм инфраструктурной ипотекой. Глава СГК привёл пример Красноярска: там тариф с учётом НДС выше примерно на 400 рублей — получается примерно на 30% выше по сравнению с Новосибирском.


«Но на эти проценты красноярцы покупают себе в шесть раз больше инвестиций в тепловые сети. Мы не обещаем, что если начать больше инвестировать, то сразу станет лучше. Лучше станет, но со временем. В любом случае, мы не будем предлагать какие-то заоблачные величины», — пояснил он.


В декабре 2018 года в Новосибирской области приняли новые тарифы на отопление — они вступили в силу с 1 января. Ожидается, что второе повышение тарифов произойдёт с 1 июля. 

Прочтений: 1576

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено