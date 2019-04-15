«Лучше станет, но со временем»: глава СГК объяснил, почему тарифы должны быть на 3% выше инфляции

Если годовая инфляция будет составлять 4%, то тарифы будут расти на 7% в год

Генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС рассказал, как в компании видят возможное повышение тарифов — на 3% в год выше инфляции. Правда, такой сценарий будет возможен, если власти введут долгосрочное регулирование, а не краткосрочное, как сейчас.







По словам Степана Солженицына, такое повышение тарифов позволит за 6 лет вложить 16 миллиардов рублей в замену тепловых сетей.





«Эти 3% позволяют очень сильно развернуть ситуацию. Конечно, мы рекомендуем заняться этой проблемой не за 70 лет, а какими-то более быстрыми темпами проводить эту работу. Но это не наше решение. Рекомендовать и убеждать, что это надо делать, мы будем, но не собираемся ни требовать, ни настаивать, ни пугать никого», — заверил он.





Солженицын назвал такой механизм инфраструктурной ипотекой. Глава СГК привёл пример Красноярска: там тариф с учётом НДС выше примерно на 400 рублей — получается примерно на 30% выше по сравнению с Новосибирском.





«Но на эти проценты красноярцы покупают себе в шесть раз больше инвестиций в тепловые сети. Мы не обещаем, что если начать больше инвестировать, то сразу станет лучше. Лучше станет, но со временем. В любом случае, мы не будем предлагать какие-то заоблачные величины», — пояснил он.





В декабре 2018 года в Новосибирской области приняли новые тарифы на отопление — они вступили в силу с 1 января. Ожидается, что второе повышение тарифов произойдёт с 1 июля.