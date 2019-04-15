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Происшествия

Девушка сломала обе ноги: пьяный водитель сбил пешехода в Академгородке

По предварительным данным, авария случилась вне зоны пешеходного перехода

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Оказалось, что водитель «Тойоты» был пьян

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером накануне в Академгородке в больницу с переломами обеих ног попала девушка, которая переходила проспект Коптюга.

«В 21:50 водитель 1970 года рождения на автомобиле "Тойота Филдер" следовал по проспекту Коптюга со стороны проспекта Университетский в сторону проспекта Лаврентьева. В пути следования у дома № 5 по проспекту Коптюга совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по предварительной информации, вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.

В аварии пострадала 20-летняя девушка, у неё черепно-мозговая травма и перелом обеих ног.

«У водителя установлено алкогольное опьянение», — добавил Савченков.

В эти выходные в Новосибирске проходила акция «Нетрезвый водитель» — про итоги акции в ГИБДД обещают сообщить позднее.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (52)

LG>
15 апр 2019 в 09:53

Там из леса нежданчики постоянно выпадают. Тропинок много, а знак только у одной. Я там всегда особенно внимательно еду. А то так насадишь на капот или студента в науниках или академика в облаках.

Абыр Преображенский
15 апр 2019 в 09:55

В Академгородке очень своеобразный стиль вождения , одни перегружены алкоголем, другие интеллектом )

Женолюб
15 апр 2019 в 10:00

А вот если бы барышня готовила борщ своему господину и помогала родителям дома по хозяйству, то непроизошлобы проишествия. Поэтому барышни берегите себя и будте покорными.