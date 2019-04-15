Девушка сломала обе ноги: пьяный водитель сбил пешехода в Академгородке

Вечером накануне в Академгородке в больницу с переломами обеих ног попала девушка, которая переходила проспект Коптюга.
«В 21:50 водитель 1970 года рождения на автомобиле "Тойота Филдер" следовал по проспекту Коптюга со стороны проспекта Университетский в сторону проспекта Лаврентьева. В пути следования у дома № 5 по проспекту Коптюга совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по предварительной информации, вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.
В аварии пострадала 20-летняя девушка, у неё черепно-мозговая травма и перелом обеих ног.
«У водителя установлено алкогольное опьянение», — добавил Савченков.
В эти выходные в Новосибирске проходила акция «Нетрезвый водитель» — про итоги акции в ГИБДД обещают сообщить позднее.