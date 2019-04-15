Видео: Владимир Тарасенко забил первый гол в новом плей-офф НХЛ

Сегодня команда Тарасенко сыграла третий матч первого раунда плей-офф

Владимир Тарасенко заброси шайбу в третьем периоде
Владимир Тарасенко заброси шайбу в третьем периоде


Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф сезона 2018/2019 Национальной хоккейной лиги.


В Сент-Луисе закончился третий матч между командами «Сент-Луис Блюз», в которой играет Тарасенко, и «Виннипег Джетс». Счёт 6:3 в пользу «Виннипега».


В третьем периоде Владимир Тарасенко забил первый гол в этой серии плей-офф. Он отправил шайбу в ворота соперников на 42-й минуте игры, в третьем периоде. Это была вторая шайба «Сент-Луиса» в матче. После этого счёт стал 2:3.



По итогам последней недели регулярного чемпионата Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ.

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