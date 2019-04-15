Сегодня в Новосибирске завоют сирены
В городе пройдёт комплексная проверка систем оповещения
Сегодня, 15 апреля, в Новосибирске завоют сирены — жителей города просят не пугаться.
«С 15:35 до 16:00 планируется проведение комплексной тренировки по оповещению населения Новосибирской области с включением электросирен и телерадиоперехвата», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Власти просят жителей «соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и продолжать заниматься своими повседневными делами».
Тренировка нужна для усовершенствования практических навыков диспетчерских служб, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности ответственных к организации и проведению оповещения.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Системы оповещения в городе проверяю несколько раз в году — например, такая же тренировка была в прошлом октябре.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова