Сегодня в Новосибирске завоют сирены

В городе пройдёт комплексная проверка систем оповещения

Тренировка систем займёт около получаса
Тренировка систем займёт около получаса


Сегодня, 15 апреля, в Новосибирске завоют сирены — жителей города просят не пугаться.


«С 15:35 до 16:00 планируется проведение комплексной тренировки по оповещению населения Новосибирской области с включением электросирен и телерадиоперехвата», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Власти просят жителей «соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и продолжать заниматься своими повседневными делами».


Тренировка нужна для усовершенствования практических навыков диспетчерских служб, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности ответственных к организации и проведению оповещения.


Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.


Системы оповещения в городе проверяю несколько раз в году — например, такая же тренировка была в прошлом октябре.

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