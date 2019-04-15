Новосибирец снял полёт МКС на фоне Солнца (видео)

Астроном знал точное время, когда станция будет проходить на фоне Солнца





Астроном-любитель из Новосибирска Алексей Поляков снял на специальную камеру момент, когда Международная космическая станция проходит на фоне Солнца.





«Есть специальные программы, которые рассчитывают время и место, где это все будет видно. Полоса не такая большая, в пределах нескольких километров. Желательно оказаться в центре этой полосы. Поэтому я просто посмотрел, что конкретно в это время в этом месте будет видно МКС. Я знал заранее до долей секунду, когда это все произойдёт. Но, ситуация такая, камера, на которую я снимаю, "генерит" очень мощный поток видео, то есть справиться очень сложно. То есть 3-4 секунды, и даже быстрый твердотельный винчестер "падает". <…> За секунду до начала нажимаешь на кнопку. Пролетело, и всё, ты выключаешь», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Поляков.





















Он объяснил, что более 20 лет увлекается астрономией. Чтобы снять транзит по Солнцу, нужно, чтобы сошлись сразу несколько факторов.





«Транзит по солнцу, по-моему, это я снимаю в первый раз. Транзит по Луне когда-то снимал несколько лет назад. <…> Но бывает, что далековато, ни одной трассы нет рядом, чтобы подъехать к месту. То, например, погода. Вот сейчас, например, сегодня тоже было прохождение МКС по диску солнца, но погода у нас подкачала. И всё время какие-то факторы не совпадают. То работа, то погода, то что-то другое. Поэтому не так часто это можно сделать», — объяснил он.







В 2017 году Алексей Поляков снял на телескоп огромный самолёт на фоне Солнца.