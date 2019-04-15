Новосибирец снял полёт МКС на фоне Солнца (видео)

Алексей Поляков знал точное время, когда станция будет пролетать около Солнца

Астроном знал точное время, когда станция будет проходить на фоне Солнца
Астроном знал точное время, когда станция будет проходить на фоне Солнца


Астроном-любитель из Новосибирска Алексей Поляков снял на специальную камеру момент, когда Международная космическая станция проходит на фоне Солнца. 


«Есть специальные программы, которые рассчитывают время и место, где это все будет видно. Полоса не такая большая, в пределах нескольких километров. Желательно оказаться в центре этой полосы. Поэтому я просто посмотрел, что конкретно в это время в этом месте будет видно МКС. Я знал заранее до долей секунду, когда это все произойдёт. Но, ситуация такая, камера, на которую я снимаю, "генерит" очень мощный поток видео, то есть справиться очень сложно. То есть 3-4 секунды, и даже быстрый твердотельный винчестер "падает". <…> За секунду до начала нажимаешь на кнопку. Пролетело, и всё, ты выключаешь», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Поляков.






Он объяснил, что более 20 лет увлекается астрономией. Чтобы снять транзит по Солнцу, нужно, чтобы сошлись сразу несколько факторов.


«Транзит по солнцу, по-моему, это я снимаю в первый раз. Транзит по Луне когда-то снимал несколько лет назад. <…> Но бывает, что далековато, ни одной трассы нет рядом, чтобы подъехать к месту. То, например, погода. Вот сейчас, например, сегодня тоже было прохождение МКС по диску солнца, но погода у нас подкачала. И всё время какие-то факторы не совпадают. То работа, то погода, то что-то другое. Поэтому не так часто это можно сделать», — объяснил он.


В 2017 году Алексей Поляков снял на телескоп огромный самолёт на фоне Солнца.

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