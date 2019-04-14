Волейбол: «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту» и выбыл из плей-офф

Исход игры решился в тай-брейке

Новосибирская команда выиграла первые два сета, однако гости смогли отыграться
Новосибирская команда выиграла первые два сета, однако гости смогли отыграться


Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в рамках второго матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России дома проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга — встреча завершилась со счётом 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17). 


Первые два сета новосибирские волейболисты уверенно вели, однако в третьем сете гости начали вырываться вперёд. Исход игры решился в тай-брейке.


«В драматичном матче "Локомотив" проигрывает "Зениту" из Санкт-Петербурга и упускает возможность продлить плей-офф. Через неделю новосибирцы начнут серию матчей за 5-е — 8-е места», — комментирует пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте». 


В конце марта «Локомотив» проиграл первый матч плей-офф питерскому «Зениту» со счётом 3:1.

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