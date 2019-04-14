Артём Лоскутов продал указ о проведении монстрации за 28 тысяч

В этом году монстрация завершится в сквере Авиаторов на углу Советской и Орджоникидзе — в начале недели Артём Лоскутов издал указ о проведении шествия

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свой указ о проведении монстрации на фейсбуке за 28 тысяч рублей. Стартовая цена картины составляла 1 рубль.







По словам Артёма Лоскутова, всего он сделал два экземпляра указа. Один из них автор планирует безвозмездно передать в Музей современного искусства в Перми, а второй решил выставить на продажу. Аукцион проходил на странице художника в соцсети.







«Выставил за один рубль, как и все остальные работы, которые выставлял в фейсбуке. Доторговались до 28 [тысяч]. Это примерно средний результат [для этой площадки]. У меня там рекорд, по-моему, 50 с чем-то тысяч рублей», — пояснил корреспонденту НГС Артём Лоскутов.





Он уточнил, что указ о проведении монстрации купил его московский знакомый, программист и коллекционер стрит-арта. Ранее он уже стал обладателем одной из работ Артёма Лоскутова — холста с паттерном из банок «Запрещёнки».







Этот указ существует в двух экземплярах — один из них будет храниться в музее современного искусства PERMM





Экспериментальный указ о проведении монстрации Артём Лоскутов издал на этой неделе. «Документ» выполнен на бланке с несуществующим гербом — на нём два соболя держат золотую шишку, которую венчает золотой купол. При этом художник на своей странице в фейсбуке подчёркивал, что не считает документ шуточным, тем более что мэрия Новосибирска начала его исполнять.





В прошлом году Артём Лоскутов также продал свою картину с лозунгом монстрации на аукционе Vladey в Москве.

