Артём Лоскутов продал указ о проведении монстрации за 28 тысяч
Аукцион прошёл на фейсбуке: он начался со стартовой цены 1 рубль
Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свой указ о проведении монстрации на фейсбуке за 28 тысяч рублей. Стартовая цена картины составляла 1 рубль.
По словам Артёма Лоскутова, всего он сделал два экземпляра указа. Один из них автор планирует безвозмездно передать в Музей современного искусства в Перми, а второй решил выставить на продажу. Аукцион проходил на странице художника в соцсети.
«Выставил за один рубль, как и все остальные работы, которые выставлял в фейсбуке. Доторговались до 28 [тысяч]. Это примерно средний результат [для этой площадки]. У меня там рекорд, по-моему, 50 с чем-то тысяч рублей», — пояснил корреспонденту НГС Артём Лоскутов.
Он уточнил, что указ о проведении монстрации купил его московский знакомый, программист и коллекционер стрит-арта. Ранее он уже стал обладателем одной из работ Артёма Лоскутова — холста с паттерном из банок «Запрещёнки».
Экспериментальный указ о проведении монстрации Артём Лоскутов издал на этой неделе. «Документ» выполнен на бланке с несуществующим гербом — на нём два соболя держат золотую шишку, которую венчает золотой купол. При этом художник на своей странице в фейсбуке подчёркивал, что не считает документ шуточным, тем более что мэрия Новосибирска начала его исполнять.
В прошлом году Артём Лоскутов также продал свою картину с лозунгом монстрации на аукционе Vladey в Москве.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), twitter.com/kissmyba (2)