Красота возле трассы: под Новосибирском распустились сиреневые цветы

Фотографию цветков в редакцию НГС прислал читатель

Цветки медуницы появляются, как только сходит снег
Цветки медуницы появляются, как только сходит снег

В Новосибирской области начала цвести медуница — горожане заметили первые цветки недалеко от посёлка Сокур.


Фотографии медуницы в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что заметил цветы сегодня утром в Мошковском районе.


«Под Сокуром, в районе трассы», — уточнил новосибирец.


Медуница считается первоцветом — эти лесные цветы весной распускаются в числе первых. Они широко распространены от Западной Европы до Малой Азии и Восточной Сибири и используются в народной медицине.


Ранее в Новосибирске зацвели мать-и-мачеха, крокусы и примула. Также в продаже появились веточки вербы

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