Красота возле трассы: под Новосибирском распустились сиреневые цветы
Фотографию цветков в редакцию НГС прислал читатель
В Новосибирской области начала цвести медуница — горожане заметили первые цветки недалеко от посёлка Сокур.
Фотографии медуницы в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что заметил цветы сегодня утром в Мошковском районе.
«Под Сокуром, в районе трассы», — уточнил новосибирец.
Медуница считается первоцветом — эти лесные цветы весной распускаются в числе первых. Они широко распространены от Западной Европы до Малой Азии и Восточной Сибири и используются в народной медицине.
Ранее в Новосибирске зацвели мать-и-мачеха, крокусы и примула. Также в продаже появились веточки вербы.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Архипова