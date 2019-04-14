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Сибирячка выпустила майки с изображением легендарной ямы на Котовского

Огромные новосибирские лужи вдохновили сибирячку на одежду с символами «Недосибирска»

Александра Серченко считает, что яма на Котовского и пыль стали символами Новосибирска
Александра Серченко считает, что яма на Котовского и пыль стали символами Новосибирска

Жительница Новосибирска Александра Серченко выпустила майку с фотографией ямы на Котовского — так сибирячка решила привлечь внимание жителей и чиновников к проблеме плохого благоустройства в Новосибирске.


«Я шла из "МЕГИ" домой, хлюпала ногами по жиже из снега, собачьих какашек и мусора. Подумала, что это "Недосибирск" какой-то. В этот момент и пришла идея сделать принт, использовать грязь как узнаваемый фон. Дома эту идею поддержал молодой человек, предложив ещё сделать яму на Котовского. Про неё отдельная история: раньше я жила на Горском, и путь до метро из-за этой ямы (и многих других) превращался в квест с мокрыми ногами и грязными штанами. Это такой классный символ города, что не хочется про него забывать», — рассказала корреспонденту НГС автор идеи Александра Серченко.


Сибирячка регулярно участвует в субботниках и различных благотворительных акциях, но считает, что самостоятельно даже активные жители Новосибирска не сделают город чище и комфортнее.


«Дело не столько в яме, сколько вообще в проблеме благоустройства города. Чистый центр — это круто, но стоит свернуть куда-нибудь во дворы — и как будто мы в деревне, где нет дела до удобства жителей. Что и говорить про отдаленные районы. Внешний вид и состояние улиц, домов, фасадов определяет настроение жителей и вообще качество жизни. Можно устраивать сколько угодно субботников, но если газоны, например, устроены неправильно, то грязь снова и снова будет донимать горожан. И пыль. Я готова вкладываться материально и морально в улучшение городских пространств, только не до конца понимаю, как и чем я могу помочь. А футболки напечатать могу», — объясняет Александра Серченко.


Александра разработала несколько вариантов принтов с фотографиями с проблемами города — лужами на дорогах и грязным снегом
Александра разработала несколько вариантов принтов с фотографиями с проблемами города — лужами на дорогах и грязным снегом


Как рассказывает Александра, макеты она показала знакомым ради шутки, однако трое друзей уже заказали у неё футболки с символами Недосибирска — сейчас сибирячка готова принимать заказы. 


«Вполне рассматриваю вариант делать футболки и подобные штуки на заказ, а может быть, и выпущу декоративную косметику с оттенками пыли нашего города», — добавила Александра.


Яма на Котовского стала знаменитой в 2015 году — житель Горского микрорайона маркетолог Дмитрий Мишин завёл ей аккаунт в Twitter, где регулярно публиковал фотографии проваливающегося асфальта и рассказывал о ремонте дороги. Дорожники ежегодно ремонтируют перекресток улиц Котовского и Геодезической, но каждую весну яма вновь появляется на этом участке. В конце марта этого года известная яма вновь дала о себе знать после долгого молчания — 26 марта в Twitter появились сообщения, что теперь рядом с ямой разливается большая лужа.


Внимание, проект «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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