Водитель погибла в выехавшей на встречку «Оке»

Машина врезалась во встречный микроавтобус с 7 пассажирами

«Ока» превратилась в груду металла, а её водитель погибла
«Ока» превратилась в груду металла, а её водитель погибла

Сегодня, 14 апреля, на трассе в Ордынском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП с участием микроавтобуса и «Оки»: в полиции сообщают об одной погибшей.


«В Ордынском районе на трассе К17-Р, на 60-м километре, столкнулись автомобили "Ока" и "Мерседес". "Ока" двигалась в сторону Новосибирска, "Мерседес" — во встречном направлении. По предварительным данным, "Ока" выехала на полосу встречного движения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что в ДТП погибла 34-летняя женщина, которая была за рулём «Оки». В микроавтобусе «Мерседес» находились восемь человек вместе с водителем. При этом в пресс-службе пока не располагают информацией о том, пострадал ли в этом ДТП кто-либо ещё.


Как пояснила корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» супруга свидетеля ДТП, автобус был заказным — он вёз людей в санаторий. 


«Насколько мне известно, там семь пассажиров находилось, одна женщина в тяжёлом состоянии — черепно-мозговая травма», — добавила она.


По предварительным данным, легковая машина врезалась во встречный микроавтобус с 7 пассажирами и водителем
По предварительным данным, легковая машина врезалась во встречный микроавтобус с 7 пассажирами и водителем


Авария случилась в 60 километрах от Новосибирска
Авария случилась в 60 километрах от Новосибирска


«Ока» ехала в сторону Новосибирска, а микроавтобус «Мерседес» — ей навстречу
«Ока» ехала в сторону Новосибирска, а микроавтобус «Мерседес» — ей навстречу


На прошлой неделе в ДТП на алтайской трассе погибли новосибирский предприниматель Денис Пчельников, его жена и две дочери — сейчас их родственники ищут свидетелей смертельной аварии.

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