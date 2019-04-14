Водитель погибла в выехавшей на встречку «Оке»

«Ока» превратилась в груду металла, а её водитель погибла

Сегодня, 14 апреля, на трассе в Ордынском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП с участием микроавтобуса и «Оки»: в полиции сообщают об одной погибшей.







«В Ордынском районе на трассе К17-Р, на 60-м километре, столкнулись автомобили "Ока" и "Мерседес". "Ока" двигалась в сторону Новосибирска, "Мерседес" — во встречном направлении. По предварительным данным, "Ока" выехала на полосу встречного движения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что в ДТП погибла 34-летняя женщина, которая была за рулём «Оки». В микроавтобусе «Мерседес» находились восемь человек вместе с водителем. При этом в пресс-службе пока не располагают информацией о том, пострадал ли в этом ДТП кто-либо ещё.







Как пояснила корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» супруга свидетеля ДТП, автобус был заказным — он вёз людей в санаторий.





«Насколько мне известно, там семь пассажиров находилось, одна женщина в тяжёлом состоянии — черепно-мозговая травма», — добавила она.





По предварительным данным, легковая машина врезалась во встречный микроавтобус с 7 пассажирами и водителем





Авария случилась в 60 километрах от Новосибирска





«Ока» ехала в сторону Новосибирска, а микроавтобус «Мерседес» — ей навстречу





На прошлой неделе в ДТП на алтайской трассе погибли новосибирский предприниматель Денис Пчельников, его жена и две дочери — сейчас их родственники ищут свидетелей смертельной аварии.