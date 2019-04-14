онлайн-трансляция

В Новосибирске начинается пикет против застройки парков: собралась сотня общественников

Акция протеста проходит в саду имени Кирова

Трансляция обновляется
Пикет должен начаться в 12:00
Пикет должен начаться в 12:00

В Ленинском районе Новосибирска началась акция протеста против застройки городских парков и скверов. 


Корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию с пикета.

Всего, по оценкам корреспондента НГС, на пикет в парке Кирова пришли около 100 человек — они стоят по периметру парка и у всех его входов. 


На акцию протеста собрались десятки общественников
На акцию протеста собрались десятки общественников


Из-за вырубки скверов под застройку в Новосибирске часто вспыхивают скандалы. Один из последних — ситуация со сквером у лицея «Надежда Сибири» на улице Советской. Там анонсировано строительство 8-этажного делового центра. Осенью 2018 года застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть.

А в феврале 2019 года власти Новосибирска разрешили департаменту земельных и имущественных отношений использовать берег котлована на Юго-Западном жилмассиве для строительства спортивного объекта, несмотря на протесты: недавно активисты высадили там несколько сотен деревьев.


В парке Кирова также недавно нашли незаконные постройки на входе — теперь власти добиваются их сноса в суде.


В паблике НГС в соцсети «ВКонтакте» сейчас идёт видеотрансляция с пикета.




Согласно листовке, с которой ознакомился корреспондент НГС, собравшиеся утверждают, что коммерческая фирма пытается добиться разрешения застроить парк Кирова высотками. 


«ООО "Аркетта Девелопмент"» получила участок земли в парке Кирова для строительства спортивно-оздоровительного комплекса, но вместо него слепила какой-то кирпичный сарай, а теперь хочет строить на парковой земле многоэтажки», – говорится в листовке.


В Новосибирске начинается пикет против застройки парков: собралась сотня общественников


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