В Новосибирске начинается пикет против застройки парков: собралась сотня общественников

Трансляция обновляется

Пикет должен начаться в 12:00

В Ленинском районе Новосибирска началась акция протеста против застройки городских парков и скверов.





Корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию с пикета.



Всего, по оценкам корреспондента НГС, на пикет в парке Кирова пришли около 100 человек — они стоят по периметру парка и у всех его входов.





На акцию протеста собрались десятки общественников





Из-за вырубки скверов под застройку в Новосибирске часто вспыхивают скандалы. Один из последних — ситуация со сквером у лицея «Надежда Сибири» на улице Советской. Там анонсировано строительство 8-этажного делового центра. Осенью 2018 года застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть.



А в феврале 2019 года власти Новосибирска разрешили департаменту земельных и имущественных отношений использовать берег котлована на Юго-Западном жилмассиве для строительства спортивного объекта, несмотря на протесты: недавно активисты высадили там несколько сотен деревьев.



В парке Кирова также недавно нашли незаконные постройки на входе — теперь власти добиваются их сноса в суде.





12:08

В паблике НГС в соцсети «ВКонтакте» сейчас идёт видеотрансляция с пикета.













12:01

Согласно листовке, с которой ознакомился корреспондент НГС, собравшиеся утверждают, что коммерческая фирма пытается добиться разрешения застроить парк Кирова высотками.





«ООО "Аркетта Девелопмент"» получила участок земли в парке Кирова для строительства спортивно-оздоровительного комплекса, но вместо него слепила какой-то кирпичный сарай, а теперь хочет строить на парковой земле многоэтажки», – говорится в листовке.







