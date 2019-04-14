На площади Ленина нарисовали свежую разметку

Всего на краску и пластик для дорог городские власти потратят 16 миллионов

Прошлогодняя разметка на площади Ленина не пережила зиму — дорожники нанесли свежую краску





В Новосибирске начали обновлять стёршуюся после зимы дорожную разметку: в первую очередь рабочие наносят свежую краску на асфальт в тех местах, где пройдут массовые мероприятия ко Дню Победы.







Накануне дорожники восстановили разметку на площади Ленина: прошлогодняя краска уже практически стёрлась.





Ранее в мэрии сообщали, что обновление разметки в этом сезоне начнётся с Красного проспекта, улицы Станиславского и Морского проспекта.





«Для нанесения разметки необходимо, чтобы поверхность асфальта прогрелась до +15 градусов, а влажность воздуха не превышала 80%. В первую очередь обновим проезжую часть тех улиц и площадей, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы», — рассказывал начальник МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрей Романцов.







Приступить к работе дорожникам позволила тёплая погода





В мэрии уточнили, что в течение сезона на разметку дорог выделят около 6 миллионов рублей на краску и 10 миллионов — на пластик.







В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему разметка исчезла с дорог, несмотря на то что городские службы перешли на долговечные материалы, которые должны прослужить не один сезон.