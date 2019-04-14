В полиции рассказали о состоянии пострадавших в ночном ДТП на Мочищенском шоссе

Самые серьёзные травмы получила 22-летняя пассажирка «Тойоты Чайзер»

В ДТП на Мочищенском шоссе сошлись две встречные «Тойоты» — пострадали водитель и три пассажира «Чайзера»
В ДТП на Мочищенском шоссе сошлись две встречные «Тойоты» — пострадали водитель и три пассажира «Чайзера»

Новосибирская полиция рассказала о травмах участников аварии на Мочищенском шоссе, которая случилась в ночь на воскресенье, 14 апреля. Сильнее всех пострадала 22-летняя пассажирка «Тойоты Чайзер».


ДТП произошло около 22:00 возле дома № 51 по улице Аэропорт.


«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, следовавший со стороны улицы Жуковского в сторону Красного проспекта, при совершении левого поворота совершил столкновение с автомобилем Toyota Chaser, двигавшимся во встречном направлении», — описали случившееся в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области


В полиции уточнили, что в ДТП пострадали четыре человека из «Тойоты Чайзер»: 22-летний водитель и три его пассажира — 20-летний мужчина и девушки в возрасте 20 и 22 лет.


«Больше всех пострадала девушка 1997 года рождения, получившая ушиб головного мозга и комбинированную <…> травму. У других пострадавших травмы головы и переломы различных частей тела», — передали в областной полиции, добавив, что причина и обстоятельства ДТП ещё выясняются.


Самые серьёзные травмы получила 22-летняя пассажирка «Тойоты Чайзер»
Самые серьёзные травмы получила 22-летняя пассажирка «Тойоты Чайзер»
Прочтений: 4992

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено