В полиции рассказали о состоянии пострадавших в ночном ДТП на Мочищенском шоссе

В ДТП на Мочищенском шоссе сошлись две встречные «Тойоты» — пострадали водитель и три пассажира «Чайзера»

Новосибирская полиция рассказала о травмах участников аварии на Мочищенском шоссе, которая случилась в ночь на воскресенье, 14 апреля. Сильнее всех пострадала 22-летняя пассажирка «Тойоты Чайзер».







ДТП произошло около 22:00 возле дома № 51 по улице Аэропорт.







«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, следовавший со стороны улицы Жуковского в сторону Красного проспекта, при совершении левого поворота совершил столкновение с автомобилем Toyota Chaser, двигавшимся во встречном направлении», — описали случившееся в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области







В полиции уточнили, что в ДТП пострадали четыре человека из «Тойоты Чайзер»: 22-летний водитель и три его пассажира — 20-летний мужчина и девушки в возрасте 20 и 22 лет.







«Больше всех пострадала девушка 1997 года рождения, получившая ушиб головного мозга и комбинированную <…> травму. У других пострадавших травмы головы и переломы различных частей тела», — передали в областной полиции, добавив, что причина и обстоятельства ДТП ещё выясняются.





