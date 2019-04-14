Новосибирец сделал марсоход из картона и устроил ироничную фотосессию на фоне разбитой дороги

Студент решил привлечь внимание общественности к проблеме разбитых дорог

Новосибирский студент Михаил Куторкин сделал из картона модель марсохода и устроил с ней фотосессию на левом берегу, чтобы поднять проблему плачевного состояния городских дорог.







Необычная фотосессия прошла на Юго-Западном жилмассиве — в кадр попали ямы на проезжей части возле дома № 130 на улице Троллейной, рассказал корреспонденту НГС автор проекта Михаил Куторкин.







«Если бы русские высадились на Марс, они бы узнали родные просторы: ямы и кратеры. Появилось бы чувство, будто и не улетали никуда из России, с Земли, а здесь же, на Земле, нашли четырёхколёсный аппарат и каждый день бороздят асфальт в надежде найти не жизнь, а дороги», — рассуждает Михаил Куторкин.







По его словам, модель марсохода почти полностью сделана из картона, исключением стали только колёса: они из пластика. Чтобы сымитировать космический аппарат, у студента ушло полторы недели. Создание этой модели Михаил Куторкин приурочил ко Дню космонавтики, который отмечался на этой неделе, 12 апреля.







На фото попали выбоины в асфальте на улице Троллейной





Чтобы воссоздать модель советского марсохода, автор использовал картон





Это не первый проект студента Новосибирского колледжа питания и сервиса Михаила Куторкина. Прошлой зимой он, например, вылепил из снега два огромных грузовика и сел между ними на поперечный шпагат, чтобы сымитировать трюк актёра Жана-Клода Ван Дамма из рекламного ролика для компании Volvo. А в феврале этого года Михаил Куторкин создал из снега раритетный кабриолет Ford Mustang и сфотографировался на его сиденье в шортах и с оптимистичным плакатом «Лето близко!».





Внимание, проект «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

