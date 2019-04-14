Снова лучший: борец Роман Власов стал чемпионом Европы в четвёртый раз

В финальной схватке новосибирец одержал победу над борцом из Германии

Роман Власов вновь стал лучшим в Европе, даже несмотря на перенесённую осенью операцию на ноге

Борец греко-римского стиля Роман Власов в четвёртый раз стал чемпионом Европы — в финале турнира он победил немецкого борца Роланда Шварца с разгромным счётом 10:0, сообщает Федерация спортивной борьбы России.







Чемпионат Европы 2019 года проходит в столицы Румынии Бухаресте — соревнования во всех весовых категориях завершатся 14 апреля.









Год назад Власов взял третью золотую медаль европейского турнира в Каспийске, но после на летних сборах получил травму. Осенью олимпиец перенёс операцию на ноге — прошлым летом Роман получил травму во время тренировки. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России.

