В Заельцовском районе столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

Сегодня, около 22 часов вечера в Заельцовском районе на улице Аэропорт, 51 столкнулись две машины Toyota Land Cruiser и седан Toyota Chaser. После удара «Чайзер» вынесло на тротуар.
По словам очевидцев, водитель седана ехал на высокой скорости:
«Мочищенское шоссе. Внедорожник со стороны «Гиганта» поворачивал во двор, седан на большой скорости по прямой навстречу. <...> Девушку-пассажира [увезли] в тяжелом состоянии. Водитель, видимо, с тяжёлыми травмами. Ещё двое с незначительными травмами», — рассказала находившаяся рядом Елена Архипова.
В полиции информацию об аварии подтвердили:
«По предварительной информации пострадали 4 человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Сейчас выясняются обстоятельства, личности пострадавших и характер травм», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сегодня днём, 13 апреля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате — от удара у машины смяло крышу.