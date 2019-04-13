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Происшествия

В Заельцовском районе столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

По предварительной информации в аварии пострадали 4 человека

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Иномарки столкнулись поздно вечером

Сегодня, около 22 часов вечера в Заельцовском районе на улице Аэропорт, 51 столкнулись две машины Toyota Land Cruiser и седан Toyota Chaser. После удара «Чайзер» вынесло на тротуар.

По словам очевидцев, водитель седана ехал на высокой скорости:

«Мочищенское шоссе. Внедорожник со стороны «Гиганта» поворачивал во двор, седан на большой скорости по прямой навстречу. <...> Девушку-пассажира [увезли] в тяжелом состоянии. Водитель, видимо, с тяжёлыми травмами. Ещё двое с незначительными травмами», — рассказала находившаяся рядом Елена Архипова.

«Слишком громкий хлопок и сильный скрип шин колес. Уехала одна скорая. Стоит еще одна скорая и одна реанимация» — сообщил Виталий Качесов, живущий рядом

В полиции информацию об аварии подтвердили:

«По предварительной информации пострадали 4 человека. На месте работают сотрудники  Госавтоинспекции Сейчас выясняются обстоятельства, личности пострадавших и характер травм», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня днём, 13 апреля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате — от удара у машины смяло крышу.

Маша Вьюн
Фото АСТ-54 (1), Виталий Качесов (2)

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