В Заельцовском районе столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

Сегодня, около 22 часов вечера в Заельцовском районе на улице Аэропорт, 51 столкнулись две машины Toyota Land Cruiser и седан Toyota Chaser. После удара «Чайзер» вынесло на тротуар.

По словам очевидцев, водитель седана ехал на высокой скорости:



«Мочищенское шоссе. Внедорожник со стороны «Гиганта» поворачивал во двор, седан на большой скорости по прямой навстречу. <...> Девушку-пассажира [увезли] в тяжелом состоянии. Водитель, видимо, с тяжёлыми травмами. Ещё двое с незначительными травмами», — рассказала находившаяся рядом Елена Архипова.

