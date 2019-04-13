Председатель «Сколково» опроверг причастность к «выманиванию» Абызова из-за границы

Ранее появлялись сообщения о том, что Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги

Михаил Абызов сейчас находится в СИЗО
Михаил Абызов сейчас находится в СИЗО

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг предположения о том, что экс-министра Михаила Абызова задержали в России после приглашения на день рождения Дворковича — сообщает «Интерфакс».


«Я справлял [день рождения] не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним [Абызовым] не общался», — сказал Дворкович.


По его словам, арест Абызова стал для него неожиданностью. Дворкович добавил, что за несколько недель до ареста они общались.


Следственный комитет РФ сообщил, что задержал Абызова 26 марта — в день рождения Аркадия Дворковича.


Напомним, что Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пятеро человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.


Абызов пробудет в СИЗО, как минимум, до 25 мая. Далее, в случае необходимости, следствие сможет обратиться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

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