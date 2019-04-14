«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны
На конкурс отобрали 50 красавиц, кому достанется корона — узнаем вместе
Этой ночью в Москве выбирают самую красивую девушку страны — в концертном зале Барвиха Luxury Village проходит 27-я церемония финала конкурса «Мисс Россия». Смотрите ее в видеотрансляции из Москвы или читайте в нашей текстовой трансляции.
Судя по тому, как сидят зрители, всё шоу на этом подиуме и пройдет.
Первый выход участниц. 50 самых красивых девушек страны отправляются в проход по подиуму. Выглядит это необычно, если сравнивать с прошлыми конкурсами.
Шоу началось! Сцену в этом году превратили в подиум.
Видеотрансляция конкурса начнется через несколько минут:
Как будет проходить церемония: в финал попали 50 девушек, но бороться за корону смогут только 20. Половину отберет жюри, вторую уже отобрали с помощью голосования на сайте.
Вести церемонию сегодня будут теле- и радиоведущий Максим Привалов и «Мисс Россия — 2007», «Мисс Мира — 2008», телеведущая и модель Ксения Сухинова.
В жюри эксперты красоты (и не только): «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, диджей Smash, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий.
Последние приготовления — и через несколько минут начнется церемония.
Уже известно, что получит победительница, помимо короны: ей достанутся 3 000 000 рублей и возможность попасть на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» — в качестве участницы, разумеется.
Девушки, занявшие 2-е и 3-е места, получат гранты на обучение в любом вузе мира.
Пока церемония не началась, вспомним победительницу прошлого года — Юлия Полячихина сегодня расстанется с короной и передаст ее новой участнице.