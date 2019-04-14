«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны

На конкурс отобрали 50 красавиц, кому достанется корона — узнаем вместе

Трансляция обновляется

Этой ночью в Москве выбирают самую красивую девушку страны — в концертном зале Барвиха Luxury Village проходит 27-я церемония финала конкурса «Мисс Россия». Смотрите ее в видеотрансляции из Москвы или читайте в нашей текстовой трансляции.









01:08





Судя по тому, как сидят зрители, всё шоу на этом подиуме и пройдет.









01:05





Первый выход участниц. 50 самых красивых девушек страны отправляются в проход по подиуму. Выглядит это необычно, если сравнивать с прошлыми конкурсами.

















01:03





Шоу началось! Сцену в этом году превратили в подиум.

















00:58





Видеотрансляция конкурса начнется через несколько минут:









00:55





Как будет проходить церемония: в финал попали 50 девушек, но бороться за корону смогут только 20. Половину отберет жюри, вторую уже отобрали с помощью голосования на сайте.





00:55





Вести церемонию сегодня будут теле- и радиоведущий Максим Привалов и «Мисс Россия — 2007», «Мисс Мира — 2008», телеведущая и модель Ксения Сухинова.







В жюри эксперты красоты (и не только): «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, диджей Smash, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий.





00:52





Последние приготовления — и через несколько минут начнется церемония.

















00:50





Уже известно, что получит победительница, помимо короны: ей достанутся 3 000 000 рублей и возможность попасть на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» — в качестве участницы, разумеется.





Девушки, занявшие 2-е и 3-е места, получат гранты на обучение в любом вузе мира.





00:46





Пока церемония не началась, вспомним победительницу прошлого года — Юлия Полячихина сегодня расстанется с короной и передаст ее новой участнице.





Корону надевает «Мисс-2017» Полина Попова



