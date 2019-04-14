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«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны

На конкурс отобрали 50 красавиц, кому достанется корона — узнаем вместе

Трансляция обновляется

Этой ночью в Москве выбирают самую красивую девушку страны — в концертном зале Барвиха Luxury Village проходит 27-я церемония финала конкурса «Мисс Россия». Смотрите ее в видеотрансляции из Москвы или читайте в нашей текстовой трансляции. 




Судя по тому, как сидят зрители, всё шоу на этом подиуме и пройдет. 


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны



Первый выход участниц. 50 самых красивых девушек страны отправляются в проход по подиуму. Выглядит это необычно, если сравнивать с прошлыми конкурсами. 


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны



Шоу началось! Сцену в этом году превратили в подиум.


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны


«Мисс Россия» в режиме онлайн: смотрим, как выбирают самую красивую девушку страны



Видеотрансляция конкурса начнется через несколько минут: 




Как будет проходить церемония: в финал попали 50 девушек, но бороться за корону смогут только 20. Половину отберет жюри, вторую уже отобрали с помощью голосования на сайте



Вести церемонию сегодня будут теле- и радиоведущий Максим Привалов и «Мисс Россия — 2007», «Мисс Мира — 2008», телеведущая и модель Ксения Сухинова.


В жюри эксперты красоты (и не только): «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, диджей Smash, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий.



Последние приготовления — и через несколько минут начнется церемония.






Уже известно, что получит победительница, помимо короны: ей достанутся 3 000 000 рублей и возможность попасть на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» — в качестве участницы, разумеется.


Девушки, занявшие 2-е и 3-е места, получат гранты на обучение в любом вузе мира.



Пока церемония не началась, вспомним победительницу прошлого года — Юлия Полячихина сегодня расстанется с короной и передаст ее новой участнице. 


Корону надевает «Мисс-2017» Полина Попова 
Корону надевает «Мисс-2017» Полина Попова 


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