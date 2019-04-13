«Закон об оскорблении власти в пластилиновом виде»: как Роскомнадзор блокировал СМИ за слово «Путин»

Главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова





Ярославский портал 76.RU (входит в Сеть городских порталов, как и наш сайт) в пятницу вечером заблокировали по требованию Роскомнадзора — без всяких уведомлений и предупреждений. До этого главному редактору несколько раз звонили представители ведомства и требовали удалить новость от 31 марта. Опять же без официального письма и объяснения причин.





В ночь на 31 марта 2019 года на колоннах здания областного УМВД в Ярославле появилась большая надпись с фамилией президента и оскорбительным словом. Об этом акте вандализма написали все ярославские СМИ (не цитируя оскорбление и заретушировав его на фото) — и почти все вскоре удалили новость по звонку из Роскомнадзора. Отказались только две редакции — «Яркуб» и 76.RU. Вскоре после этого их заблокировали.





Главный редактор ярославского портала Ольга Прохорова написала колонку — о том, как в реальности работает закон об оскорблении власти, принятый недавно. Публикуем ее полностью.





Друзья, наш сайт 76.RU разблокирован. Не работал портал больше 12 часов. Роскомнадзор заблокировал наш сайт вчера поздним вечером. Без каких-либо уведомлений, официальных писем в адрес редакции.







Только сегодня, 13 апреля, в 10:10 от ведомства пришло письмо на редакционную электронную почту:





«В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уведомляем, что на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.04.2019 № 74/1–12–2019 указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет» https://76.ru/text/gorod/66037444 включен(ы) в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», номер реестровой записи 662408-РИ в связи с тем, что данный указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет» содержит информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».







Речь идёт о заметке, где было сказано об оскорбительной надписи рядом со словом «Путин». Именно эта новость стала причиной блокировки всего сайта. Та самая, из-за которой мне вечером в день её выхода звонили из РКН и настоятельно просили удалить материал (редакция тогда отказалась это делать).







Обращаю внимание, что уведомление, полученное сегодня, — от 11 апреля. То есть, получается, задним числом?







Получив уже официальное уведомление, редакция удалила из новости фото, так как кроме иллюстрации ничто иное не указывало на лица, чьё достоинство могло быть оскорблено.







Сама новость на сайте осталась, она так же доступна по ссылке. Скриншоты с обновленным материалом мы отправили ответным письмом в ведомство. Через пару часов сайт стал работать, его разблокировали. По нашим данным, на эту минуту сайт может не работать на некоторых провайдерах. Но большинство уже разблокировали.







Во время блокировки мы оперативно перешли в режим работы в соцсетях. Работа редакции не остановилась. Сейчас наша задача: вернуться в прежний режим и наполнять сайт новостями. Чем и занимаемся. Другие решения будем принимать после выходных.







Ситуация крайне тревожная. Что мы видим сейчас? Закон об оскорблении власти в неком пластилиновом виде — мнём и смотрим, что получится. Сам закон есть — а как им пользоваться грамотно, никто толком не понимает.





Но если мы хотим работать в правовом поле (а иных стремлений у нас нет, мы вменяемые люди), мы все должны чётко понимать механизмы, по которым работает закон. И эти механизмы должны быть в равной степени применимы ко всем СМИ.







Я делаю на это упор, так как вижу, что до сих пор (третий день) не разблокирован сайт коллег — издания «Яркуб», так же, как и мы публиковавших новость про надпись и так же отказавшихся снимать её по звонку.







История крайне важная — если мы сейчас не выработаем четкие механизмы работы, адекватного взаимодействия с надзорными ведомствами, мы все попадём в ловушку цензуры.







От имени редакции хочу сказать спасибо всем друзьям, коллегам из других изданий, коллегам из изданий нашего большого холдинга и, конечно, дорогим читателям за мощную поддержку, которую мы получили. Это дорогого стоит.







Читайте новости!





Ситуацию с блокировкой 76.RU прокомментировал на своей странице в Facebook директор Сети городских порталов Ринат Низамов.





Как в стране включали цензуру. Хроника беспредела.







31 марта. Ночью на здании УМВД по Ярославской области появилась огромная оскорбительная надпись «Путин — ***». О факте хулиганской выходки пишут все городские СМИ, включая сайт Сети городских порталов 76.RU.







31 марта. Утром граффити убирают, а вместе с ним начинают исчезать новости о нем. В редакцию 76.RU звонят из МВД, ФСБ, Роскомнадзора с требованием удалить новость, ссылаясь на требование Генпрокуратуры: «Это нарушение нового закона о "явном неуважении к государству", никакие правки вас не спасут — только удаление новости», — говорит по телефону представитель РКН.







1 апреля. Из «Яндекс.Новостей» исчезает сюжет со всеми новостями на эту тему. Мы принимаем решение не удалять новость, поскольку не видим в ней нарушения закона.







2 апреля. Главный редактор 76.RU Ольга Прохорова посетила ярославское управление Роскомнадзора. Там продолжают настаивать на удалении новости, ссылаясь на распоряжение из Москвы, однако никакой официальной бумаги не выдают.







2 апреля. Роскомнадзор объясняет в СМИ «профилактической работой» требование удалить новости про оскорбительное граффити с Путиным. Поэтому журналисты не получили официальные запросы об удалении, а их предупредили устно, заявили в ведомстве.







4 апреля. В Ярославле задерживают мужчину, написавшего на здании регионального МВД оскорбительную надпись. Об этом сообщает местное издание «Яркуб» со ссылкой на источник в МВД.







11 апреля. Роскомнадзор блокирует агентство «Яркуб».







12 апреля. Роскомнадзор блокирует и наше издание 76.RU — самое популярное медиа в Ярославле.







13 апреля. Утром в устном разговоре с представителем РКН нам объясняют, что пытались в устной форме вразумить редакцию 76.RU и просили их убрать новость. Письменного предупреждения со ссылкой на нарушение закона не было. Портал 76.RU заблокировали по требованию Генпрокуратуры.







13 апреля. Днем редакция по рекомендации Роскомнадзора удаляет фотографию с надписью (она изначально публиковалась с заретушированным оскорблением). Буквально через несколько минут сайт был разблокирован.







Мы осуждаем хулиганов, которые разместили оскорбительную надпись на здании полиции в Ярославле, но и действия властей, которые последовали сразу же после, не можем расценивать иначе, кроме как цензура и беспрецедентное давление на СМИ в России.







И, кажется, это только начало.

