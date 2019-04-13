К Новосибирску приближается апрельский звездопад из метеоров без следа

Увидеть Лириды можно будет вдалеке от городской засветки

Пик потока придётся на 22-25 апреля





На следующей неделе в небе над Новосибирском будет пролетать метеорный поток Лириды.





«С 16 по 25 апреля будет метеорный поток, который желательно наблюдать за пределами города. Он появляется в результате пролёт кометы Тэтчера. Максимум придётся на 22–23 апреля, за один час можно буде увидеть до 20 метеоров», рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.







Метеоры можно увидеть без телескопов и биноклей. Поток можно увидеть, если найти на небе созвездие Лиры, либо яркую звезду Вегу, которая 22–25 апреля уже будет видна в 5 утра.







«В чем отличие Лирид — в основном это белые метеоры без следа. Поток Лирид можно будет видеть после 12 ночи, ближе к утру интенсивность их максимальная — улучшаются условия видимости. <…> Лириды достаточно быстрые метеорные потоки, они будут наблюдаться во всём полушарии», — рассказал Никифоров.





По информации специалиста учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктории Дамм, рядом с метеорным потоком также есть созвездие Геркулеса.





«Исторически метеорный поток Лирид прослеживается в течение 2500 лет.

Созвездия Лиры и Геркулеса видны всё темное время суток, появляются вечером на северо-востоке и к утру поднимаются максимально высоко на юге», — уточнила Виктория Дамм.





В прошлом году начала Лирид также выпадало на 16 апреля.