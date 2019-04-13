Эксперт по лекарствам из Новосибирска стала самой красивой девушкой Шерегеша

За победу ей дали 30 тысяч рублей

Алина Федотова обошла 9 конкуренток
Алина Федотова обошла 9 конкуренток


Сотрудница фармкомпании Алина Федотова из Новосибирска победила в конкурсе «Мисс Шерегеш» — она рассказала НГС о своих планах на жизнь.


За звание самой красивой девушки горнолыжного курорта Шерегеш боролись 10 участниц из Новосибирска, Москвы и Омска — итоги конкурса подвели вечером 13 апреля на главной сцене фестиваля Grelka Fest у подножья горы Зелёная.


Все три призовых места отдали жительницам Новосибирска — второй вице-мисс стала Алёна Синелобова, а первой — Елизавета Макарова. 


Большинство участниц были из Новосибирска — также были девушки из Москвы и Омска
Большинство участниц были из Новосибирска — также были девушки из Москвы и Омска


Все три призовых места достались спортсменкам из Новосибирска
Все три призовых места достались спортсменкам из Новосибирска


Победительницей «Мисс Шерегеш» стала 25-летняя Алина Федотова — она получила корону и 30 тысяч рублей от организаторов.


«Мисс Шерегеш» стала 25-летняя Алина Федотова — она катается на лыжах и работает в фармкомпании
«Мисс Шерегеш» стала 25-летняя Алина Федотова — она катается на лыжах и работает в фармкомпании


Сибирячка рассказала корреспонденту НГС, что на лыжах она катается с 4 лет, сейчас учится кататься на сноуборде. Сегодня она также поучаствовала в массовом спуске в купальниках с горы — вместе с 1,7 тысячами лыжников и сноубордистов.


«[Победа в конкурсе] — это было неожиданно, очень приятно, потому что все девчонки очень крутые, умницы, очень старались», — отметила победительница конкурса.


По словам Алины Федотовой, в её жизни есть не только спорт и конкурсы красоты.


«Я закончила медицинский университет, работаю в фармкомпании провизором. Планирую строить карьеру, конечно же, фармбизнес сейчас развивается. Но, конечно же, нужно не забывать отдыхать — ездить в Геш», — добавила обладательница титула самой красивой девушки курорта.


С самого утра НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника в Шерегеше — в нашем материале можно увидеть самых прекрасных участниц и участников спуска и вечеринки на горе. 

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