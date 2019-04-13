Очередь во все кассы: новосибирцы массово отправились в зоопарк и застряли у входа

Самый тёплый день жители города решили провести рядом с животными

Недавно зоопарк увеличил продолжительность работы на час

Сегодня, 13 апреля, новосибирцы попали в длинную очередь к кассам зоопарка.







Как передал с места корреспондент НГС, люди в большом количестве были возле входа после 16 часов. Работали все кассы и в каждую из них была очередь.





Сегодня в Новосибирске самый тёплый день из тех, что были в этом году. Сейчас на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщается, что в Новосибирске +18,9 градуса.





Зоопарк на этой неделе объявил об увеличении рабочего дня на один час. Теперь гулять здесь можно до 21 часа.