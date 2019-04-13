Мужчина на самокате попал в ДТП: от удара смяло крышу машины

Сегодня днём, 19 апреля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате.

Авария случилась на Затулинке во дворах недалеко от площади Кирова.

«На улице Петухова, возле дома № 38, водитель седана сбил мужчину на самокате. От удара у автомобиля оказалась разбито лобовое стекло и вмята крыша», — сообщается в группе службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На место приехала реанимация и полиция, подробности происшествия уточняются.

Накануне вечером, 12 апреля, НГС рассказывал про другую аварию — на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского в Кировском районе Новосибирска столкнулись седан Toyota Mark II и хетчбэк Toyota Prius.

