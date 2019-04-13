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Происшествия

Мужчина на самокате попал в ДТП: от удара смяло крышу машины

На место приехала реанимация

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Авария случилась на Затулинке

Фото: vk.com/act54

Сегодня днём, 19 апреля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате.

Авария случилась на Затулинке во дворах недалеко от площади Кирова.

«На улице Петухова, возле дома № 38, водитель седана сбил мужчину на самокате. От удара у автомобиля оказалась разбито лобовое стекло и вмята крыша», — сообщается в группе службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На место приехала реанимация и полиция, подробности происшествия уточняются.

Накануне вечером, 12 апреля, НГС рассказывал про другую аварию — на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского в Кировском районе Новосибирска столкнулись седан Toyota Mark II и хетчбэк Toyota Prius.

Елена Громкова
Фото vk.com/act54

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дтп с самокатом

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КОММЕНТАРИИ (8)

Как то так.
13 апр 2019 в 15:55

Какой(гений)материал публикует?Пес с ней,с машиной,как мужик себя чувствует?

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СтеклоВатт
13 апр 2019 в 15:52

Это за мужчина такой, который на самокате катается? И сколько же он весил, если такие повреждения?

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elka           
13 апр 2019 в 15:52

как это мужчина и на самокате?ничего не перепутали?может там. ребеночек бвл?