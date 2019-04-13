Новосибирцы начали писать «Тотальный диктант»
Диктовать текст новосибирцам среди прочих будут Владимир Познер и Андрей Макаревич
Новосибирцы начали писать «Тотальный диктант» — в этом году акция проходит в 13-й раз.
В городе работает около 80 площадок, куда пришли желающие проверить свои знания русского языка. В этот раз организаторы предложили написать текст Павла Басинского, российского писателя, литературоведа и литературного критика родом из Волгограда.
В 15:00 диктант начался, мы следим за происходящим в режиме онлайн.
Макаревич один раз увлёкся, добавил в текст отсутствующее «же», но сознался и попросил зачеркнуть. А после завершения диктовки раскланялся, передаёт с места корреспондент.
Организаторы, кстати, запустили прямую трансляцию с диктанта в исполнении Владимира Познера. Можете подключиться к уроку.
В клинике Мешалкина тоже пишут диктант - здесь 13 человек - врачи и пациенты.
Андрей Макаревич пообещал пришедшим, что будет диктовать медленно и с выражением.
Под диктовку Владимира Познера Тотальный диктант писать будет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Уастникам выдают бланки и ручки, а также наклейки и карточки.
В НГУ появился Владимир Познер.
А в НГАУДИ Андрей Макаревич уже вышел к публике. Организаторы рассказали, что у него образование по архитектурной специальности, поэтому он приехал в архитектурный университет.
В НГУ сегодня текст будет читать Владимир Познер. Здесь была большая очередь на регистрацию. Внутри аудитории сесть уже никуда, людям выдвют планшеты, им придётся писать стоя.
Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова, Дарьи Януш, Кирилла Шматкова, Марины Чупилкиной