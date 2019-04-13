Диктовать текст новосибирцам среди прочих будут Владимир Познер и Андрей Макаревич

Трансляция обновляется

Андрей Макаревич диктует сегодня в НГАУДИ





Новосибирцы начали писать «Тотальный диктант» — в этом году акция проходит в 13-й раз.





В городе работает около 80 площадок, куда пришли желающие проверить свои знания русского языка. В этот раз организаторы предложили написать текст Павла Басинского, российского писателя, литературоведа и литературного критика родом из Волгограда.





В 15:00 диктант начался, мы следим за происходящим в режиме онлайн.





15:57

Макаревич один раз увлёкся, добавил в текст отсутствующее «же», но сознался и попросил зачеркнуть. А после завершения диктовки раскланялся, передаёт с места корреспондент.





15:42

Организаторы, кстати, запустили прямую трансляцию с диктанта в исполнении Владимира Познера. Можете подключиться к уроку.

























15:32

В клинике Мешалкина тоже пишут диктант - здесь 13 человек - врачи и пациенты.





Предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина





Предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина













15:27

Андрей Макаревич пообещал пришедшим, что будет диктовать медленно и с выражением.





15:25

Под диктовку Владимира Познера Тотальный диктант писать будет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.













15:20

Уастникам выдают бланки и ручки, а также наклейки и карточки.













15:12

В НГУ появился Владимир Познер.













15:07

А в НГАУДИ Андрей Макаревич уже вышел к публике. Организаторы рассказали, что у него образование по архитектурной специальности, поэтому он приехал в архитектурный университет.

















15:03

В НГУ сегодня текст будет читать Владимир Познер. Здесь была большая очередь на регистрацию. Внутри аудитории сесть уже никуда, людям выдвют планшеты, им придётся писать стоя.



















