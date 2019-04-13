Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках
НГС в режиме онлайн следит за происходящем на склоне
В Шерегеше начинается массовый спуск Grelka Fest - более полуторатысяч человек готовятся спуститься с горы в купальниках и шортах.
НГС ведёт онлайн трансляцию.
Погода в Шерегеше хорошая, примерно +10 градусов. Участницы, которые ходят в купальниках уверяют, что не мёрзнут.
Вместе с собой на гору участники решили взять и другие пляжные атрибуты - например, спасательный круг.
Некоторые участницы решили сразу надеть купальники.
Часть участников идёт на гору пешком - так как очередь огромна.
Сейчас участники стоят в очереди на подъёмник
По информации организаторов, около 1600 человек зарегистрировались на сайте, но конечная цифра станет известна после спуска.
Елена Громкова,Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова