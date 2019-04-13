онлайн-трансляция

Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках

НГС в режиме онлайн следит за происходящем на склоне

Трансляция обновляется
Участники собрались у подъёмника
Участники собрались у подъёмника


В Шерегеше начинается массовый спуск Grelka Fest - более полуторатысяч человек готовятся  спуститься с горы в купальниках  и шортах.


НГС ведёт онлайн трансляцию.


Погода в Шерегеше  хорошая, примерно +10 градусов. Участницы, которые ходят в купальниках уверяют, что не мёрзнут.


Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках



Вместе с собой на гору участники решили взять и другие пляжные атрибуты - например, спасательный круг.


Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках



Некоторые участницы решили сразу надеть купальники.


Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках



Часть участников идёт на гору пешком - так как очередь огромна.


Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках



Сейчас участники стоят в  очереди на подъёмник


Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках


Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках



 По информации организаторов, около 1600 человек зарегистрировались на сайте, но конечная цифра станет известна после спуска.


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