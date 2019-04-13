Grelka Fest: девушки приехали в Шерегеш на спуск в купальниках

НГС в режиме онлайн следит за происходящем на склоне

Трансляция обновляется

Участники собрались у подъёмника





В Шерегеше начинается массовый спуск Grelka Fest - более полуторатысяч человек готовятся спуститься с горы в купальниках и шортах.





НГС ведёт онлайн трансляцию.





11:50

Погода в Шерегеше хорошая, примерно +10 градусов. Участницы, которые ходят в купальниках уверяют, что не мёрзнут.













11:36

Вместе с собой на гору участники решили взять и другие пляжные атрибуты - например, спасательный круг.













11:35

Некоторые участницы решили сразу надеть купальники.













11:34

Часть участников идёт на гору пешком - так как очередь огромна.













11:32

Сейчас участники стоят в очереди на подъёмник

















11:31

По информации организаторов, около 1600 человек зарегистрировались на сайте, но конечная цифра станет известна после спуска.



