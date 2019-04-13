В Тюмени спецслужбы ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт

Дом, где скрывались боевики, загорелся во время штурма





Вечером 12 апреля в Тюмени прошла контртеррористическая операция. Как рассказали журналисты портала 72.ru, спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), которых подозревали в подготовке теракта.







Проведение контртеррористической операции подтвердили в ФСБ.





«12 апреля 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей, — говорится в сообщении Оперативного штаба Национального антитеррористического штаба в Тюменской области. — В целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции».







Как рассказали наши коллеги из 72.ru, переполох на улицах города начался около восьми часов вечера.











«Повсюду курсировали машины полиции, МЧС, ГИБДД. Спецтранспорт передвигался с мигалками и сиренами, — рассказали журналисты. — Наибольшее скопление машин было замечено в районе Маяка. Там же местные жители увидели вооруженных до зубов силовиков, а также несколько БТР».







Перед началом проведения операции в районе Маяка полностью отключили электричество, начали глушить мобильную связь. Жителей частного сектора эвакуировали.







Около 23.40 забор частного дома, где, видимо, скрывались боевики, протаранил БТР, потом дом загорелся. В нем нашли тела двух взрослых мужчин. Местные жители рассказали, что во время штурма слышали стрельбу.











Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.







— На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.









Наши коллеги из 72.ru рассказывали о спецоперации в режиме онлайн.