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В Тюмени спецслужбы ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт

Спецоперацию провели поздно вечером, перепугав весь город

Дом, где скрывались боевики, загорелся во время штурма
Дом, где скрывались боевики, загорелся во время штурма


Вечером 12 апреля в Тюмени прошла контртеррористическая операция. Как рассказали журналисты портала 72.ru, спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), которых подозревали в подготовке теракта.


Проведение контртеррористической операции подтвердили в ФСБ. 


«12 апреля 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей, — говорится в сообщении Оперативного штаба Национального антитеррористического штаба в Тюменской области. — В целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции».


Как рассказали наши коллеги из 72.ru, переполох на улицах города начался около восьми часов вечера.


В Тюмени спецслужбы ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт


«Повсюду курсировали машины полиции, МЧС, ГИБДД. Спецтранспорт передвигался с мигалками и сиренами, — рассказали журналисты. — Наибольшее скопление машин было замечено в районе Маяка. Там же местные жители увидели вооруженных до зубов силовиков, а также несколько БТР».


Перед началом проведения операции в районе Маяка полностью отключили электричество, начали глушить мобильную связь. Жителей частного сектора эвакуировали.


Около 23.40 забор частного дома, где, видимо, скрывались боевики, протаранил БТР, потом дом загорелся. В нем нашли тела двух взрослых мужчин. Местные жители рассказали, что во время штурма слышали стрельбу.


В Тюмени спецслужбы ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт


Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.


— На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.



Наши коллеги из 72.ru рассказывали о спецоперации в режиме онлайн

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