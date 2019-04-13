У кого больше: сенаторы и депутаты Госдумы от НСО назвали свои доходы за прошлый год

Самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев, а сенатором — Владимир Городецкий

Владимир Городецкий стал самым богатым сенатором от НСО
Владимир Городецкий стал самым богатым сенатором от НСО


Депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации отчитались о своих доходах за прошлый год — самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев, а сенатором — Владимир Городецкий.


Данные о доходах появились на официальных сайтах ведомств 12 апреля. 


Владимир Лаптев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ задекларировал доход в 4,8 миллиона рублей. В собственности у него три земельных участка общей площадью 2534 квадрата, два из которых записаны на детей, жилой дом и объект индивидуального жилищного строительства, который записан на несовершеннолетнего ребёнка. Также имеется гараж, доля в нежилом помещении площадью 15 квадратных метров и две квартиры — в пользовании у Лаптева площадью 54,6 квадрата, а в пользовании у двоих детей площадью 28,7 квадрата. 


Другой сенатор Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 6,5 миллиона рублей, а его супруга — 240 тысяч рублей. В собственности у него земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, и доля в земельном участке для завершения строительства индивидуального жилого дома. Общая площадь этих участков — 1425 квадратов.Также в собственности у сенатора нежилое помещение площадью 46 квадратов. Имеется два жилых дома — в одном из них Владимир Городецкий является дольщиком. В пользовании у его супруги один земельный участок и жилой дом площадью 49 квадратов, на неё оформлен автомобиль Lexus RX 450.


Вся собственность Лаптева и Городецкого, согласно декларациям, расположена на территории России. В прошлом году Владимир Лаптев стал самым богатым сенатором от НСО — за 2017 год он заработал 8,9 миллиона рублей.


Также были опубликованы сведения о доходах депутатов Государственной думы РФ.


Больше всех в прошлом году заработал представитель «Единой России» Максим Кудрявцев. Он задекларировал 7,3 миллиона рублей, а его супруга — 3,2 миллиона рублей. Семья владеет двумя земельными участками, жилым домом площадью 323 квадратных метра, квартирой площадью 174 квадрата и нежилым помещением площадью 1122 квадратов. На депутата оформлен автомобиль BMW X6 xDrive35i, на его супругу — Mercedes-Benz GL 400. В 2017 году Кудрявцев задекларировал 15,9 миллиона рублей, а в 2016 — 52 миллиона рублей


Максим Кудрявцев второй год подряд становится самым богатым депутатом от НСО
Максим Кудрявцев второй год подряд становится самым богатым депутатом от НСО


Александр Карелин заработал 7,3 миллиона рублей. Он владеет семью земельными участками, пятью жилыми домами и базой отдыха. Также на Карелина оформлено пять машин, среди которых Merсedes-Benz, Mini Cooper S, «Волга» и другие, два мотовездехода и мотоцикл Harley-Davidson. Супруга депутата задекларировала 256 тысяч рублей, она же владеет квартирой площадью 182 квадрата. 


Вера Ганзя, депутат от КПРФ, заработала 5 миллионов рублей. У неё в собственности две квартиры площадью 29 и 45 квадратов. 


Единоросс Александр Жуков задекларировал 5,2 миллиона рублей, а его супруга — 3,2 миллиона. Семья владеет жилым домом, квартирой в 267 квадратов, земельным участком и двумя автомобилями: Grand Ambassador и Mercedes-Benz S 350.Отдельно в собственности у Жукова имеется земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8000 квадратов. 


Андрей Каличенко, депутат от «Единой России» получил доход в 4,8 миллиона рублей, он имеет долю в земельном участке, жилой корпус и квартиру площадью 95 квадратов. Его супруга задекларировала 104 тысячи рублей и две машины — Toyota Corolla и Lexus RX. 


Дмитрий Савельев из ЛДПР за год получил доход в 4,8 миллиона рублей, у него в собственности квартира в 99 квадратов и пять нежилых помещений.


Депутат от «Единой России» Виктор Игнатов заработал за прошлый год 4,4 миллиона рублей. 


Доход Дмитрия Перминова не изменился: за 2017 год он получил 5,9 миллиона рублей, в 2018 году сумма осталась неизменной. В собственности у депутата квартира площадью 77 квадратов, доля в другой квартире, жилой дом, земельный участок и две машины: Lada Priora и Toyota RAV4. 


В прошлом году самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев, а самым богатым сенатором стал Владимир Лаптев — отчёты опубликовали на официальных сайтах Госдумы и Совета Федерации

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