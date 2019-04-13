У кого больше: сенаторы и депутаты Госдумы от НСО назвали свои доходы за прошлый год

Владимир Городецкий стал самым богатым сенатором от НСО





Депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации отчитались о своих доходах за прошлый год — самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев, а сенатором — Владимир Городецкий.







Данные о доходах появились на официальных сайтах ведомств 12 апреля.







Владимир Лаптев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ задекларировал доход в 4,8 миллиона рублей. В собственности у него три земельных участка общей площадью 2534 квадрата, два из которых записаны на детей, жилой дом и объект индивидуального жилищного строительства, который записан на несовершеннолетнего ребёнка. Также имеется гараж, доля в нежилом помещении площадью 15 квадратных метров и две квартиры — в пользовании у Лаптева площадью 54,6 квадрата, а в пользовании у двоих детей площадью 28,7 квадрата.





Другой сенатор Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 6,5 миллиона рублей, а его супруга — 240 тысяч рублей. В собственности у него земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, и доля в земельном участке для завершения строительства индивидуального жилого дома. Общая площадь этих участков — 1425 квадратов.Также в собственности у сенатора нежилое помещение площадью 46 квадратов. Имеется два жилых дома — в одном из них Владимир Городецкий является дольщиком. В пользовании у его супруги один земельный участок и жилой дом площадью 49 квадратов, на неё оформлен автомобиль Lexus RX 450.





Вся собственность Лаптева и Городецкого, согласно декларациям, расположена на территории России. В прошлом году Владимир Лаптев стал самым богатым сенатором от НСО — за 2017 год он заработал 8,9 миллиона рублей.





Также были опубликованы сведения о доходах депутатов Государственной думы РФ.





Больше всех в прошлом году заработал представитель «Единой России» Максим Кудрявцев. Он задекларировал 7,3 миллиона рублей, а его супруга — 3,2 миллиона рублей. Семья владеет двумя земельными участками, жилым домом площадью 323 квадратных метра, квартирой площадью 174 квадрата и нежилым помещением площадью 1122 квадратов. На депутата оформлен автомобиль BMW X6 xDrive35i, на его супругу — Mercedes-Benz GL 400. В 2017 году Кудрявцев задекларировал 15,9 миллиона рублей, а в 2016 — 52 миллиона рублей.





Максим Кудрявцев второй год подряд становится самым богатым депутатом от НСО





Александр Карелин заработал 7,3 миллиона рублей. Он владеет семью земельными участками, пятью жилыми домами и базой отдыха. Также на Карелина оформлено пять машин, среди которых Merсedes-Benz, Mini Cooper S, «Волга» и другие, два мотовездехода и мотоцикл Harley-Davidson. Супруга депутата задекларировала 256 тысяч рублей, она же владеет квартирой площадью 182 квадрата.







Вера Ганзя, депутат от КПРФ, заработала 5 миллионов рублей. У неё в собственности две квартиры площадью 29 и 45 квадратов.







Единоросс Александр Жуков задекларировал 5,2 миллиона рублей, а его супруга — 3,2 миллиона. Семья владеет жилым домом, квартирой в 267 квадратов, земельным участком и двумя автомобилями: Grand Ambassador и Mercedes-Benz S 350.Отдельно в собственности у Жукова имеется земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8000 квадратов.





Андрей Каличенко, депутат от «Единой России» получил доход в 4,8 миллиона рублей, он имеет долю в земельном участке, жилой корпус и квартиру площадью 95 квадратов. Его супруга задекларировала 104 тысячи рублей и две машины — Toyota Corolla и Lexus RX.





Дмитрий Савельев из ЛДПР за год получил доход в 4,8 миллиона рублей, у него в собственности квартира в 99 квадратов и пять нежилых помещений.







Депутат от «Единой России» Виктор Игнатов заработал за прошлый год 4,4 миллиона рублей.





Доход Дмитрия Перминова не изменился: за 2017 год он получил 5,9 миллиона рублей, в 2018 году сумма осталась неизменной. В собственности у депутата квартира площадью 77 квадратов, доля в другой квартире, жилой дом, земельный участок и две машины: Lada Priora и Toyota RAV4.





В прошлом году самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев, а самым богатым сенатором стал Владимир Лаптев — отчёты опубликовали на официальных сайтах Госдумы и Совета Федерации.