Новосибирский рэпер презентовал новый клип в стиле пиксель-арт

Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый клип на песню «360» в стиле пиксель-арт (пиксельная графика) — премьера состоялась сегодня вечером в официальной группе музыканта. На странице новосибирского рэп-исполнителя Элджея в социальной сети «ВКонтакте» клип опубликован под названием «8-bit 360°».

Новый клип полностью состоит из точек (или пикселей) и напоминает видеоигру, в которой главный персонаж — Элджей. Песня «360» в видеоклипе звучит не в привычной записи — в ней вообще нет слов. Этот трек записан в жанре 8 бит — его звучание схоже с характерным электронным звучанием видеоигр 90-х годов.

