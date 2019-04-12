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Культура

Новосибирский рэпер презентовал новый клип в стиле пиксель-арт

Клип напоминает видеоигру, в которой главный персонаж — Элджей

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Премьера клипа состоялась 12 апреля в официальной группе музыканта

Фото: vk.com/sayonaraboy

Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый клип на песню «360» в стиле пиксель-арт (пиксельная графика) — премьера состоялась сегодня вечером в официальной группе музыканта. На странице новосибирского рэп-исполнителя Элджея в социальной сети «ВКонтакте» клип опубликован под названием «8-bit 360°».

Новый клип полностью состоит из точек (или пикселей) и напоминает видеоигру, в которой главный персонаж — Элджей. Песня «360» в видеоклипе звучит не в привычной записи — в ней вообще нет слов. Этот трек записан в жанре 8 бит — его звучание схоже с характерным электронным звучанием видеоигр 90-х годов. 

В начале года песня новосибирского музыканта «360» заняла девятое место в рейтинге самых прослушиваемых российских треков за 2018 год.

Недавно Элджей удивил своих поклонников и выпустил лирическую песню «Антидепрессанты» — слушателей удивило отсутствие матов в треке. А в начале марта в группе исполнителя во «ВКонтакте» состоялась премьера комикса про космические путешествия.

Виктория Брылёва
Скриншот vk.com/sayonaraboy 

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

Элджейрэперклип

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