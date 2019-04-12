В Кировском районе столкнулись две «Тойоты»: в аварии пострадали люди

У автомобиля Toyota Mark II сильно повреждена передняя часть. Машине Toyota Prius удар пришёлся в заднюю правую дверь — в нём сработали шторки безопасности

Сегодня вечером, 12 апреля, на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского в Кировском районе Новосибирска столкнулись седан Toyota Mark II и хетчбэк Toyota Prius.





Фотографию с места происшествия опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, в результате ДТП пострадал не пристёгнутый пассажир седана.





«Я просто подошла к окну и увидела скорую. <...> Вышла, сделала фото. Я видела, как из автомобиля на носилках выносили пострадавшего в скорую. Там были две машины скорой помощи. Одного занесли в скорую и увезли. Там был ещё один пострадавший с перебинтованной ногой, но он был в сознании», — рассказала корреспонденту НГС очевидец Надежда Семёнова.





Также она добавила, что на месте работали сотрудники ГИБДД и пожарные.







Ночью во вторник, 9 апреля, в Железнодорожном районе Новосибирска около цирка автомобиль врезался в препятствие практически на пустой дороге — в результате аварии пострадали два человека.

