Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии
Тест ко дню рождения Примадонны — даже Киркорову будет непросто
Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — 70 лет! И мало какой артист может похвастаться столь бурной творческой жизнью: с тех пор, как она вышла на сцену, в стране сменилось семь лидеров государства, а Алла Борисовна до сих пор остается женщиной, которая поет.
Певице неподвластны ни время, ни возраст — мы в этом убедились, пересмотрев фото и видео разных годов. Проверьте и вы себя: попробуйте угадать возраст Аллы Пугачевой по кадрам из выступлений. И, конечно, делитесь результатами в комментариях и социальных сетях!
Начнем с простенького. Этот клип помнят все! А сколько лет Алле Борисовне?
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Так, а здесь?
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Еще один кувырок в прошлое
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Ну-ка, приглядитесь...
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Ох уж этот взгляд...
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А здесь?
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Так, а это фото из каких времен?
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Напрягайте свои экстрасенсорные способности: сколько лет Примадонне?
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И еще одно фото, угадывайте!
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Так, а этот имидж у Примадонны во сколько появился?
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Ваши ставки!
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И напоследок...
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Правильные ответы: 5/10
«А ты такой холодный, как айсберг в океане...» И очень плохо помнишь Пугачеву.
Правильные ответы: 5/10
«Сильная женщина плачет у окна...» Потому что плохо помните облик Пугачевой.
Правильные ответы: 5/10
Смейся в лицо судьбе, Примадонна! Вас сложно ввести в заблуждение.
Правильные ответы: 5/10
Все могут короли! Этот тест для вас слишком легкий.
Коллаж: Илья Давыдов / Сеть городских порталов