Тест ко дню рождения Примадонны — даже Киркорову будет непросто

Алле Пугачевой — 70 лет

Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — 70 лет! И мало какой артист может похвастаться столь бурной творческой жизнью: с тех пор, как она вышла на сцену, в стране сменилось семь лидеров государства, а Алла Борисовна до сих пор остается женщиной, которая поет.







Певице неподвластны ни время, ни возраст — мы в этом убедились, пересмотрев фото и видео разных годов. Проверьте и вы себя: попробуйте угадать возраст Аллы Пугачевой по кадрам из выступлений. И, конечно, делитесь результатами в комментариях и социальных сетях!





Начнем с простенького. Этот клип помнят все! А сколько лет Алле Борисовне?

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Так, а здесь?

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Еще один кувырок в прошлое

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Ну-ка, приглядитесь...

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Ох уж этот взгляд...

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А здесь?

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Так, а это фото из каких времен?

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Напрягайте свои экстрасенсорные способности: сколько лет Примадонне?

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И еще одно фото, угадывайте!

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Так, а этот имидж у Примадонны во сколько появился?

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Ваши ставки!

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И напоследок...

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Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии Правильные ответы: 5/10 «А ты такой холодный, как айсберг в океане...» И очень плохо помнишь Пугачеву. Пройти тест еще раз

Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии Правильные ответы: 5/10 «Сильная женщина плачет у окна...» Потому что плохо помните облик Пугачевой. Пройти тест еще раз

Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии Правильные ответы: 5/10 Смейся в лицо судьбе, Примадонна! Вас сложно ввести в заблуждение. Пройти тест еще раз