тест

Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии

Тест ко дню рождения Примадонны — даже Киркорову будет непросто

Алле Пугачевой — 70 лет
Алле Пугачевой — 70 лет

Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — 70 лет! И мало какой артист может похвастаться столь бурной творческой жизнью: с тех пор, как она вышла на сцену, в стране сменилось семь лидеров государства, а Алла Борисовна до сих пор остается женщиной, которая поет. 


Певице неподвластны ни время, ни возраст — мы в этом убедились, пересмотрев фото и видео разных годов. Проверьте и вы себя: попробуйте угадать возраст Аллы Пугачевой по кадрам из выступлений. И, конечно, делитесь результатами в комментариях и социальных сетях!


Начнем с простенького. Этот клип помнят все! А сколько лет Алле Борисовне?

  • 26
  • 36



Так, а здесь?

  • 38
  • 48



Еще один кувырок в прошлое

  • 27
  • 37



Ну-ка, приглядитесь...

  • 49
  • 59



Ох уж этот взгляд... 

  • 45
  • 35



А здесь?

  • 52
  • 62



Так, а это фото из каких времен?

  • 52
  • 42



Напрягайте свои экстрасенсорные способности: сколько лет Примадонне?

  • 42
  • 52



И еще одно фото, угадывайте!

  • 60
  • 50



Так, а этот имидж у Примадонны во сколько появился?

  • 55
  • 66



Ваши ставки!

  • 47
  • 67



И напоследок...

  • 69
  • 59



Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии

Правильные ответы: 5/10

«А ты такой холодный, как айсберг в океане...» И очень плохо помнишь Пугачеву.

Пройти тест еще раз
Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии

Правильные ответы: 5/10

«Сильная женщина плачет у окна...» Потому что плохо помните облик Пугачевой.

Пройти тест еще раз
Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии

Правильные ответы: 5/10

Смейся в лицо судьбе, Примадонна! Вас сложно ввести в заблуждение.

Пройти тест еще раз
Женщина, которой никто не даст 70. Угадай возраст Аллы Пугачевой по фотографии

Правильные ответы: 5/10

Все могут короли! Этот тест для вас слишком легкий.

Пройти тест еще раз
Прочтений: 5495
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (59)59
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено