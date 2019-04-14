Они похудели на 369 кг: пять историй от тех, кто облегчил себе жизнь

Худеть к лету — это не обязательная программа, тем более, что она работает не всегда. Журналисты Сети городских порталов часто пишут истории людей, распрощавшихся с лишними килограммами. Наши герои признаются: порой мотивацией становятся даже не деньги, которые им готовы дать родители или друзья за похудение. Настоящее перевоплощение начинается с головы.

В сегодняшней подборке — пять историй от людей, в сумме скинувших 369 кг: среди них есть и те, кто «отпустил» 45 кг за полгода, и полегчавшие на центнер за год.

Екатерина: -45 кг



Даже деньги в свое время не заставили Катю начать худеть. Помогла приборка в голове

Парад похудевших начинает Екатерина из Красноярска: за полгода ей удалось похудеть на 45 кг. Стартовый вес — 130 кг, но то, что он критический, девушка поняла не сразу. Героиня признается, что даже будучи крупной чувствовала себя успешной и привлекательной, но реальность была иной — никакой личной жизни, одежда — только в специальных магазинах.

Первой мотивацией худеть были финансы: Екатерина поспорила с родителями на 100 тысяч, что похудеет на 30 килограмм. Но она не сработала. Сбрасывать вес девушка начала тогда, когда в голове осознала проблему.

С новой фигурой пришла новая жизнь: Екатерина отучилась на диетолога и помогает менять себя другим девушкам.

— Я изменилась кардинально. Только представьте: ещё летом я носила 60-й размер, а сейчас — 48-й! Магазины — это, конечно, вообще отдельная тема. Мне приходилось ходить в специальные магазины. А эти взгляды продавцов, которые говорят: «На вас у нас в магазине ничего нет». И чтобы не покупать какие-то бесформенные балахоны, а оставаться стильной, одетой на свой возраст, приходилось отдавать круглую сумму за вещи. Сейчас я могу найти на себя вещи в любом магазине. Мне кажется, я даже помолодела, а ещё это, безусловно, непередаваемое чувство лёгкости внутри, — рассказывает девушка.



Секрет похудения, говорит Екатерина, — в отказе от вредных продуктов, газировки и алкоголя. Обязательно почитайте ее советы и историю! Олеся: -47 кг за год



Олеся разлюбила колбасу раз и навсегда

Как многие, кто встал на тропу борьбы с лишним весом, Олеся Сафенрейтер из Новосибирска начала с поиска оптимальной диеты. Но довольно быстро поняла, что любые ограничения в еде работают против организма и лучший вариант в этом случае — правильное питание. «Не вознаграждай себя едой, ты не собака!» — уяснила девушка и с тех пор напрочь забыла о колбасе и печеньках.

За год Олеся похудела со 114 до 67 кг, на достигнутом не останавливается. Соблазнов в еде для нее больше нет.

— Со временем потеряла интерес к тому, что раньше казалось вкусным, сейчас мне действительно доставляют удовольствие и курогрудь, и брокколи. Из соблазнов, пожалуй, было желание поваляться вместо тренировки! Но отражение в зеркале и мысли об уже пройденном пути поднимали мое тело с дивана и заставляли надевать кроссовки. От растяжек помогают вода, норма белка, силовые тренировки, увлажняющие кремы… И лучше растяжки в 44-м размере, чем рыхлое тело в 56–58-м.



Посмотрите на Олесю и других девушек из Новосибирска, которые смогли изменить себя.



Дмитрий: -82 кг за год



Чтобы похудеть вдвое, Дмитрию понадобилось 12 месяцев. Это время он ни дня не жил без физических нагрузок

Пермяк Дмитрий Каракулов никогда не был худым: в 26 лет он весил 162 кг, а любимыми лакомствами парня были бургеры, булки и газировка. В один момент Дмитрий понял: пора худеть, с того времени ни один день не обходился без физических нагрузок.

Сначала парень стал ходить: долго и до кровавых мозолей на ногах. Если путь далекий — садился на велосипед. Фастфуд заменил на овощи и фрукты. Самостоятельно парню удалось похудеть на 68 кг, еще 14 он сбросил в спортзале.

Сейчас Дмитрий занимается в зале три раза в день и придерживается правильного питания.



— Я жить захотел. Раньше не думал об этом, не понимал, в чем настоящее счастье. А оказалось, что не в булочках и газировке, — смеется Дмитрий. — Я заново открыл для себя мир. Увидел, что отношение девушек изменилось. Появились те, кто мною интересуется. И это здорово. Сейчас цель — убрать все, что осталось от лишнего веса, и сформировать красивый рельеф. Возможно, когда-нибудь покажу свой результат на сцене, на соревнованиях по бодибилдингу. Или стану тренером, чтобы помогать людям, которые столкнулись с теми же проблемами. Друзья уже сейчас подначивают — мол, собирай команду на районе, будешь местным физруком.



Посмотрите на этого героя!

Иван: -90 кг за год

Первый раз весы не смогли показать Ивану, сколько точно он весит

Похудение для музыканта из Уфы Ивана Трифонова началось с попытки узнать, сколько же он весит. Парень встал на весы и удивился: прибор не смог показать точные цифры, максимум — 180 кг. Заниматься спортом при такой массе опасно, поэтому Иван решил много гулять и правильно питаться. Первая сброшенная десяточка не особо вдохновляла: при исходном весе около двух центнеров минус 10 кг — незаметно. Но Иван не остановился и через год увидел серьезный результат.

— Твой образ жизни — это твое тело, все отражается на нем. Ничего удивительного нет в том, что ты ешь всякую гадость и пухнешь на глазах. Сейчас я всей душой полюбил разного рода активности: ходить, играть в футбол. Ем куриное белое мясо и, знаете, чувствую себя намного гармоничнее, чем раньше, — признается артист.

Всем, кто хочет сбросить лишние килограммы, музыкант советует взять себя в руки и начать хотя бы чаще гулять. Перестать искать отговорки и выполнять хотя бы минимальные физические упражнения дома.

Александра: -105 кг за три года



Саше 23 года, и сегодня она рассказывает другим девушкам, как худеть не в ущерб себе

До 20 лет Саша из Златоуста не особо переживала за вес: явных проблем со здоровьем не было, с одеждой — тоже, модные брюки и кофточки девушка заказывала в интернете. Но в какой-то момент подруга заставила Сашу встать на весы.

— Я знала, что я крупная, но не понимала, до какой степени. Особых сложностей залезть в ванну или завязать кроссовки у меня не было. Единственное неудобство было в институте. Там стояли парты, соединенные со скамейками. Я кое-как влезала, а к концу лекции чувствовала боль, потому что стол просто врезался в живот. Когда стрелка весов остановилась на 162 килограммах, мне стало очень страшно, — признается девушка. — Про таких, как я, снимают шоу, и я реально могла получить звание самой толстой девочки Челябинской области. Я решила поспорить сама с собой, смогу ли похудеть хотя бы на 10 килограммов. Для начала сократила все «вредности» — съедала не торт за вечер, а кусочек, не пиццу брала, а гречку. Результат не заставил себя ждать. Десять килограммов растаяли за два месяца.



Следующие годы прошли в упорной борьбе с килограммами: девушка тренировалась в зале, бегала, ела только домашнее — куриное филе на пару, фаршированные перцы, много овощей, а если йогурты — то натуральные. За три года Саше удалось расстаться со 105 килограммами.

