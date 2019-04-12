Капитан полиции вышла на пенсию, а на следующий день поехала покорять Эверест

Забраться на вершину горы было давней мечтой Светланы Бастриковой

В Россию сибирячка вернётся 30 апреля
В Россию сибирячка вернётся 30 апреля

В начале апреля жительница Новосибирска Светлана Бастрикова отправилась покорять Эверест. Светлана — капитан полиции в отставке. 2 апреля она вышла на пенсию, а на следующий день уехала в Непал.


 По словам Бастриковой, эта поездка была её давней мечтой.


«Была у меня такая мечта — увидеть своими глазами самую высокую вершину мира и, конечно, дойти до неё своими ногами. Зачем я здесь — пока не знаю, просто иду к своей мечте. Насчёт покорения — громко сказано. На вершину я, конечно, не заберусь. Но до базового альплагеря Эвереста (5364 метров над уровнем моря), надеюсь, дойду. Для простого, да и для подготовленного человека, этот путь очень сложен», — рассказала Светлана Бастрикова. 


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🌞🌞🌞Отправляясь в Непал, я не ждала абсолютно ничего, да и не знала, чего ожидать. Единственной моей задачей было приехать сюда🛫🛫🛫 И вот я здесь. В самом высокогорном государстве мира, в стране, впервые открывшей свои земли и сердце западу лишь во второй половине прошлого века... Необыкновенный контраст Катманду с реалиями западного мира очень заметен, поначалу сильно удручает💯💯💯 Мало того, я по-прежнему совершенно точно не знаю, какие уроки мне придётся пройти на этой земле и что меня ожидает завтра🤔🤔🤔 Но, я как никогда счастлива безусловно, просто потому, что я есть на этом свете...🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️ Из зоны комфорта Вселенная меня уже вывела... Значит, скоро начнется движение вперёд!💃💃💃 #счастливая_женщина#женское_счастье#счастье#happiness#путешествие#travel#непал#горыперемен#катманду#первое_знакомство#ступа_боуднатх

Публикация от Светлана Бастрикова (@svetlana_bastrikova)


До выхода на пенсию Светлана Бастрикова проработала 20 лет в полиции. По её словам, она всегда любила проводить отпуск в горах, но из-за ограничений на службе не могла уехать в длительное путешествие в Непал. 


«Я старший специалист отдела по работе с личным составом, капитан внутренней службы. Службе посвящено 20 лет. Очень люблю свою работу, ведь пропускаешь через свое сердце и душу тысячи жизней и судеб. Всю жизнь проработала с людьми, принимала на службу молодых пацанов, на моих глазах они становились офицерами, создавали семьи и сейчас достойно несут службу по защите правопорядка и борьбе с преступностью. Конечно, очень люблю горы, родилась я на Урале. Алтай — мое лучшее место отпуска. Раньше делила отпуск на несколько частей и всегда мчались на Алтай», — поделилась Бастрикова. 


Сейчас Светлана вместе с группой совершает восхождение на Эверест. Она рассказала, что до базового лагеря они доберутся только через 10 дней.



«[Наш] Маршрут: до базового альплагеря Эвереста с посещением высокогорных красивейших озер Гокио. Трекинг с момента прилета в Луклу (один из красивейших и опаснейших аэропортов мира) [займёт] 15 дней. Путь проходит через настоящие деревни коренных жителей, живущих очень непростую и сложную жизнь: основным их заработком является переноса грузов. Путешествую в рамках уникального авторского тура: наша новосибирячка Евгения Маркова, 27-летняя талантливая и смелая девушка <...> 4 года водит группы к Эвересту. 


В нашей группе 5 женщин <...> мы все время в горах. Сейчас 2 дня мы на высоте 3400 метров — в Намче-Базаре. Здесь радиальный выход на 4200 метров для тренировки и 2 дня адаптации. После 2500 метров практически у всех людей появляются симптомы горной болезни, я уже тоже нахожусь под её воздействием», — добавила Светлана Бастрикова.


Сибирячка вернётся в Новосибирск только 30 апреля. По её словам, с выходом на пенсию в её жизни начинается новое время — у неё большие планы на будущее. 


«Я занимаюсь восточным танцем, 9 лет преподаю <...> (В МВД можно заниматься педагогической деятельностью по совместительству). Хочется, чтобы моя школа восточного танца "Платан" разрасталась и процветала. Так что скорее мечтаю танцевать, учить этому женщин и путешествовать», — поделилась Светлана Бастрикова. 


Большинство людей мечтают, что с выходом на пенсию они начнут путешествовать. А некоторые воплощают мечту в жизнь: в сентябре прошлого года пенсионерка и бывшая сотрудница NASA Шанталь Вонг приехала в Новосибирск — он стал одним из пунктов её путешествия по Транссибирской магистрали. 

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