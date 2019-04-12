Полицейские начали рассылать ориентировку на педофила по школам Новосибирска

Преступника разыскивают с середины марта

Полиция Новосибирска начала распространять по школам ориентировки о розыске мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, — его разыскивают с середины марта.





О том, что объявления начали распространять по школам, сообщила пользователь Татьяна Краснова в социальной сети Facebook. В ориентировке указано, что полиция разыскивает мужчину 35–40 лет, который 5 марта 12:50 совершил «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц» у дома на улице Забалуева, 21/2. Аналогичный случай произошёл 11 марта на улице Забалуева, 17.





В обоих случаях, согласно информации в ориентировках, в преступлении подозревается мужчина 35–40 лет, рост которого около 175–180 сантиметров.Он был одет в спортивную куртку синего цвета с белой эмблемой и светло-серые джинсы. На ногах у него были чёрные кроссовки, а на голове чёрная шапка.









В пресс-службе областного управления МВД России корреспонденту НГС подтвердили, что начали рассылать ориентировку по школам, но уточнили, что инцидент с нападением был всего один.





«Факт был один, который у нас в ориентировке [от 11 марта]. А вторая — просто его видели в другом месте, в другое [время]. То, что касается школ — по школам действительно распространяют сотрудники полиции, было принято такое решение. С целью розыска преступника. В первую очередь, конечно, педагоги или родители, если увидят кого-то похожего, <...> чтобы сообщали в полицию», — пояснили в пресс-службе.





В августе прошлого года жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера.

