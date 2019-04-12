Полицейские начали рассылать ориентировку на педофила по школам Новосибирска

Подозреваемого дважды видели в Ленинском районе города

Преступника разыскивают с середины марта
Преступника разыскивают с середины марта

Полиция Новосибирска начала распространять по школам ориентировки о розыске мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, — его разыскивают с середины марта.


О том, что объявления начали распространять по школам, сообщила пользователь Татьяна Краснова в социальной сети Facebook. В ориентировке указано, что полиция разыскивает мужчину 35–40 лет, который 5 марта 12:50 совершил «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц» у дома на улице Забалуева, 21/2. Аналогичный случай произошёл 11 марта на улице Забалуева, 17.


В обоих случаях, согласно информации в ориентировках, в преступлении подозревается мужчина 35–40 лет, рост которого около 175–180 сантиметров.Он был одет в спортивную куртку синего цвета с белой эмблемой и светло-серые джинсы. На ногах у него были чёрные кроссовки, а на голове чёрная шапка.



В пресс-службе областного управления МВД России корреспонденту НГС подтвердили, что начали рассылать ориентировку по школам, но уточнили, что инцидент с нападением был всего один.


«Факт был один, который у нас в ориентировке [от 11 марта]. А вторая — просто его видели в другом месте, в другое [время]. То, что касается школ — по школам действительно распространяют сотрудники полиции, было принято такое решение. С целью розыска преступника. В первую очередь, конечно, педагоги или родители, если увидят кого-то похожего, <...> чтобы сообщали в полицию», — пояснили в пресс-службе.


В августе прошлого года жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера. 

Прочтений: 2731

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено