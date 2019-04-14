ГИБДД объявила об охоте на машины с ослепляющими фарами

Госавтоинспекция Новосибирска сообщила о том, что в ближайшие дни будет массово останавливать машины со слепящими фарами.
С 15 по 18 апреля в городе пройдёт профилактическая акция «Ксенон», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Автоинспекторы будут останавливать машины с яркими фарами и составлять протоколы на водителей, которые используют в световых приборах несоответствующие лампы.
«На некоторых автомобилях устанавливается нештатный ксенон, который мешает встречному транспорту. <…> Вот по таким автомобилям мы и будем вести рейдовые мероприятия, дабы не было ДТП с участием автомобилей, на которых установлены <…> ксенон и светодиодные фары, которые не соответствуют ГОСТу и слепят водителей», — пояснил Владислав Савченков.
Он уточнил, что рейды будут проходить в основном по утрам и вечерам, когда на дорогах проще заметить машины с нестандартными осветительными приборами.
Также сейчас в городе проходит акция «Нетрезвый водитель» — автоинспекторы усиленно ищут пьяных за рулём.