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eur 72.84
Дороги и транспорт

ГИБДД объявила об охоте на машины с ослепляющими фарами

Автоинспекторы три дня будут усиленно искать нарушителей на дорогах

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Акция «Ксенон» пройдёт на дорогах города в первой половине следующей недели

Фото: Александр Ощепков / НГС

Госавтоинспекция Новосибирска сообщила о том, что в ближайшие дни будет массово останавливать машины со слепящими фарами.

С 15 по 18 апреля в городе пройдёт профилактическая акция «Ксенон», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Автоинспекторы будут останавливать машины с яркими фарами и составлять протоколы на водителей, которые используют в световых приборах несоответствующие лампы.

«На некоторых автомобилях устанавливается нештатный ксенон, который мешает встречному транспорту. <…> Вот по таким автомобилям мы и будем вести рейдовые мероприятия, дабы не было ДТП с участием автомобилей, на которых установлены <…> ксенон и светодиодные фары, которые не соответствуют ГОСТу и слепят водителей», — пояснил Владислав Савченков.

Он уточнил, что рейды будут проходить в основном по утрам и вечерам, когда на дорогах проще заметить машины с нестандартными осветительными приборами.

Также сейчас в городе проходит акция «Нетрезвый водитель» — автоинспекторы усиленно ищут пьяных за рулём.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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Ольга Хмелевская

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акция ГИБДД

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КОММЕНТАРИИ (20)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
14 апр 2019 в 17:13

ГИБДД нужна помощь? Готов оказать ее в поиске нарушителей.

вова
14 апр 2019 в 17:28

Давно пора

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
14 апр 2019 в 17:19

Разъезжая по улицам Новосибирска на Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска, я выявляю нарушителей ПДД.