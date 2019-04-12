Самые красивые фото здесь: на Instagram НГС подписалось больше 60 тысяч человек

Подписывайтесь и вы — там самые крутые кадры наших фотографов и читателей НГС

Этот снимок стал одним за самых популярных в нашем Instagram в последнее время

Сегодня, 12 апреля, число подписчиков аккаунта НГС в Instagram превысило 60 тысяч.





В нашем Instagram-аккаунте ежедневно публикуются самые яркие кадры наших фотографов и лучшие снимки читателей НГС.





Делимся с вами подборкой самых популярных снимков, опубликованных в нашем Instagram за последнее время, — каждый из них получил тысячу «лайков».

























Следите за новостями НГС и в других соцсетях: подписывайтесь на наши группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook. Рекомендуем подписаться и на наш канал в Telegram.