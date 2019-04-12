Самые красивые фото здесь: на Instagram НГС подписалось больше 60 тысяч человек

Подписывайтесь и вы — там самые крутые кадры наших фотографов и читателей НГС

Этот снимок стал одним за самых популярных в нашем Instagram в последнее время
Этот снимок стал одним за самых популярных в нашем Instagram в последнее время

Сегодня, 12 апреля, число подписчиков аккаунта НГС в Instagram превысило 60 тысяч. 


В нашем Instagram-аккаунте ежедневно публикуются самые яркие кадры наших фотографов и лучшие снимки читателей НГС.


Делимся с вами подборкой самых популярных снимков, опубликованных в нашем Instagram за последнее время, — каждый из них получил тысячу «лайков». 



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Спаси Байкал!💦 ⠀ Новосибирск присоединился к всероссийской акции «Спаси Байкал» – митинг за сохранение озера прошёл сегодня в Первомайском сквере😳 ⠀ Люди подписывали петицию против строительства завода рядом с самым глубоким в мире озером🤔 ⠀ Подробности доступны по ссылке в шапке профиля☝🏻 ⠀ Фото Анастасии Нефёдовой, Густаво Зырянова ⠀ #новосибирск#нгс#весна#акция#озеробайкал#митинг#природа#чистоеозеро#протест#сохранимбайкал#вредотзаводов#Спаси_Байкал

Публикация от НГС (Новосибирск) (@ngs_news)


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Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов снял бенгальского тигра тёплым мартовским утром. Вы только посмотрите на этого красавца😍 ⠀ Между прочим, фото попало в 100 лучших снимков престижного конкурса «Дикие животные зимой»😱 ⠀ P.S. К бенгальскому тигру добавили ещё парочку снимков фотографа👀 ⠀ Фото Алексея Парфёнова ⠀ #новосибирск#нгс#nskzoo#бенгальскийтигр#дикиеживотныезимой#красота#35Awards#тёплоемартовскоеутро#хищники#большиекошки#новосибирскийзоопарк

Публикация от НГС (Новосибирск) (@ngs_news)


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Новосибирец Вадим Махоров @makhorov устроил грандиозный тур по замёрзшему Байкалу, где с помощью дрона сделал серию красивых фотографий😍 ⠀ Ему со своей командой довелось побывать в таких местах, где совсем нет туристов, но зато есть невероятно красивый лёд с неизведанными пещерами❄️ ⠀ Вы только посмотрите на эти снимки – разве они не прекрасны?🤭 Сможете угадать, как были сделаны первые две фотографии? ⠀ #новосибирск#нгс#красотыбайкала#замёрзшееозеро#нимбнадгорой#чудесаприроды

Публикация от НГС (Новосибирск) (@ngs_news)



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