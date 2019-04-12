Самые красивые фото здесь: на Instagram НГС подписалось больше 60 тысяч человек
Подписывайтесь и вы — там самые крутые кадры наших фотографов и читателей НГС
Сегодня, 12 апреля, число подписчиков аккаунта НГС в Instagram превысило 60 тысяч.
В нашем Instagram-аккаунте ежедневно публикуются самые яркие кадры наших фотографов и лучшие снимки читателей НГС.
Делимся с вами подборкой самых популярных снимков, опубликованных в нашем Instagram за последнее время, — каждый из них получил тысячу «лайков».
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Анастасия Нефёдова
Фото Вадима Махорова