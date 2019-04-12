У изящных кошек Жоффруа из зоопарка впервые родились детёныши

Взгляните на фото котят: они такие трогательные!

Небольшие изящные кошки Жоффруа могут показаться похожими на обычных домашних кошек. Но их нрав и взгляд выдают в них диких животных
Небольшие изящные кошки Жоффруа могут показаться похожими на обычных домашних кошек. Но их нрав и взгляд выдают в них диких животных

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило показали трогательные фотографии детёнышей, которые недавно родились у кошек Жоффруа.


«В Новосибирском зоопарке впервые получено потомство от кошек Жоффруа. Эти небольшие южноамериканские кошки стали украшением нашей коллекции сравнительно недавно — в 2016 году из Франции была доставлена самка, в 2018 году из Чехии был привезён самец. И вот сейчас у молодой пары родились первые малыши», — рассказали в зоопарке.


По словам работников зоопарка, самка по имени Вейта родила двух котят. Внешне они похожи на родителей: у них серая шерсть с мелкими чёрными крапинками. Самка отлично справляется с материнскими обязанностями и уже знакомит котят со взрослой едой.


«Кошки Жоффруа по размеру сопоставимы с домашней кошкой. Мы всегда спокойно заходили в их вольер для уборки. Сейчас же делаем это с большей осторожностью. Материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Она в любой момент готова броситься на защиту своих котят», — пояснили в зоопарке.


Кроме кошек Жоффруа заботами о потомстве сейчас заняты и другие представители семейства кошачьих. По словам работников зоопарка, детёныши родились в семьях сервалов, каракалов и виверровых кошек.


«Пока у посетителей нет возможности увидеть всех этих котят. Но уже совсем скоро, как только установится теплая погода, кошек с котятами переведут в уличные вольеры», — добавили в зоопарке.


Стали мамами и другие представительницы семейства кошачьих
Стали мамами и другие представительницы семейства кошачьих


Посетители зоопарка скоро тоже смогут увидеть диких котят
Посетители зоопарка скоро тоже смогут увидеть диких котят


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