У изящных кошек Жоффруа из зоопарка впервые родились детёныши
Взгляните на фото котят: они такие трогательные!
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило показали трогательные фотографии детёнышей, которые недавно родились у кошек Жоффруа.
«В Новосибирском зоопарке впервые получено потомство от кошек Жоффруа. Эти небольшие южноамериканские кошки стали украшением нашей коллекции сравнительно недавно — в 2016 году из Франции была доставлена самка, в 2018 году из Чехии был привезён самец. И вот сейчас у молодой пары родились первые малыши», — рассказали в зоопарке.
По словам работников зоопарка, самка по имени Вейта родила двух котят. Внешне они похожи на родителей: у них серая шерсть с мелкими чёрными крапинками. Самка отлично справляется с материнскими обязанностями и уже знакомит котят со взрослой едой.
«Кошки Жоффруа по размеру сопоставимы с домашней кошкой. Мы всегда спокойно заходили в их вольер для уборки. Сейчас же делаем это с большей осторожностью. Материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Она в любой момент готова броситься на защиту своих котят», — пояснили в зоопарке.
Кроме кошек Жоффруа заботами о потомстве сейчас заняты и другие представители семейства кошачьих. По словам работников зоопарка, детёныши родились в семьях сервалов, каракалов и виверровых кошек.
«Пока у посетителей нет возможности увидеть всех этих котят. Но уже совсем скоро, как только установится теплая погода, кошек с котятами переведут в уличные вольеры», — добавили в зоопарке.
Ольга Хмелевская
Фото zoonovosib.ru