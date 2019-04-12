У изящных кошек Жоффруа из зоопарка впервые родились детёныши

Небольшие изящные кошки Жоффруа могут показаться похожими на обычных домашних кошек. Но их нрав и взгляд выдают в них диких животных

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило показали трогательные фотографии детёнышей, которые недавно родились у кошек Жоффруа.







«В Новосибирском зоопарке впервые получено потомство от кошек Жоффруа. Эти небольшие южноамериканские кошки стали украшением нашей коллекции сравнительно недавно — в 2016 году из Франции была доставлена самка, в 2018 году из Чехии был привезён самец. И вот сейчас у молодой пары родились первые малыши», — рассказали в зоопарке.





По словам работников зоопарка, самка по имени Вейта родила двух котят. Внешне они похожи на родителей: у них серая шерсть с мелкими чёрными крапинками. Самка отлично справляется с материнскими обязанностями и уже знакомит котят со взрослой едой.





«Кошки Жоффруа по размеру сопоставимы с домашней кошкой. Мы всегда спокойно заходили в их вольер для уборки. Сейчас же делаем это с большей осторожностью. Материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Она в любой момент готова броситься на защиту своих котят», — пояснили в зоопарке.





Кроме кошек Жоффруа заботами о потомстве сейчас заняты и другие представители семейства кошачьих. По словам работников зоопарка, детёныши родились в семьях сервалов, каракалов и виверровых кошек.





«Пока у посетителей нет возможности увидеть всех этих котят. Но уже совсем скоро, как только установится теплая погода, кошек с котятами переведут в уличные вольеры», — добавили в зоопарке.





Стали мамами и другие представительницы семейства кошачьих





Посетители зоопарка скоро тоже смогут увидеть диких котят



